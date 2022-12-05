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Giriş Tarihi: 5.12.2022

Dikkatli konuşmalı!

Dikkatli konuşmalı!

“Ağzımızdan çıkan ifadelerin taraftarı tahrik edici değil, sakinleştirici ve futbolun güzelliklerini yaşamaya yönlendirici olması lazım. Geriye dönecek olursak 1996, 2004, 2005 ve 2011 sezonları hafızalardan silinmedi”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağağoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un "Trabzonspor'dan çekinmiyoruz ama geçen sene yaşadıklarımızdan çekiniyoruz" sözlerine yanıt verdi. Geçen sezonla ilgili sürekli olarak kendileriyle alakalı bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Ağaoğlu, "Hiçbir şekilde bu söylemlere Türk futbolunun selameti açısından cevap vermedik. Futbolun ancak rekabet ortamı içinde gelişeceğini ifade ettik" dedi. Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer geriye dönük olarak konuşacaksak 1996, 2004, 2005 ve 2011 sezonları hafızalardan silinmiş değil. İki metre ofsayttan gol kararı verip sadece maçın değil ligin şampiyonunu belirleyen, 1,5 metre ofsayt gole 'Neden bayrak kaldırmadın?' diye sorulduğu zaman, 'O anda gözüme kar tanesi kaçmıştı, göremedim.' diyen hakemlerin kime hizmet ettiklerini futbol ailesi henüz unutmadı. İleriye dönük olarak kulüpleri yöneten bizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Futbol camiası olarak özellikle taraftar noktasında heyecanı yüksek bir yapımız var. Ağzımızdan çıkan ifadelerin taraftarı tahrik edici değil, sakinleştirici ve futbolun güzelliklerini görmeye, yaşamaya yönlendirici olması lazım."

PERES: ESKİ GÜNLERİME DÖNÜYORUM
TRABZONSPOR'DA uzun bir sakatlık döneminden çıkan ve lisansı tescil edilmediği için transfer dönemine kadar forma giyemeyecek olan Bruno Peres, Antalya kampında basının karşısına çıktı. Hull City ile oynanan hazırlık maçında 11'de görev alan 32 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, "Eski günlere kavuşmama az kaldı. Bu karşılaşma benim için iyi bir test oldu" ifadelerini kullandı.

AVCI 'VAR HAKEMİ' OLDU PENALTI VERDİ
Trabzonspor'da dün yapılan antrenman kıran kırana geçti. Çift kale maç sırasında futbolcuların rekabeti bir penaltı pozisyonunda da net şekilde ortaya çıktı. Visca'nın ceza sahasında düşürülmesi sonrası penaltı itirazı yapıldı. Diğer takım ise ofsayt itirazında bulundu. Teknik direktör Abdullah Avcı da analizci Mesut Kabahasanoğlu'nun detay kamerasından olayı inceledi ve VAR işaretiyle penaltı verdi. Penaltıdan Bardhi golü attı.

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