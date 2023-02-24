Dış sahada hasret 10 maç

Basel'e 2-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor, deplasmanda kazanamama şanssızlığını kıramadı.bu karşılaşmalarda sadeceise sahadan boynu bükük ayrıldı. Dün İsviçre ekibi karşısındaki yenilgi ile birlikte kulüp tarihinin de en uzun kazanamama hasretini tekrarlandı.İki takım arasında 4 resmi maç geride kaldı… 2019-20'da Avrupa Ligi'ndeki eşleşmede Basel 2-0 kazanırken diğer maç ise 2-2 sonuçlanmıştı. Bu sezon Konferans Ligi'ndeki eşleşmede Karadeniz ekibi 1-0 yenerken İsviçre'de ise 2-0 Basel kazandı.Trabzonspor, Avrupa'nın üç kupasında da oynayarak sezonu kapattı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a 2-1 ve 0-0'lık skorlarla elenen Karadeniz ekibi Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam ederken 3. olarak Konferans Ligi'ne kaldı. Basel ile oynanan playoff turunda ise 1-0'lık galibiyetin rövanşında gelen 2-0'lık yenilgi Avrupa'ya da veda anlamını taşıdı.