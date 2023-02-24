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Giriş Tarihi: 24.2.2023

Dış sahada hasret 10 maç

SUAT UMURHAN
Dış sahada hasret 10 maç

Bordo-mavililer, oynadığı son 10 Avrupa mücadelesinde hiç kazanamadı. Fırtına 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı

Basel'e 2-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor, deplasmanda kazanamama şanssızlığını kıramadı. Oynadığı son 10 Avrupa kupası maçında da galip gelemeyen bordo-mavili ekip, bu karşılaşmalarda sadece 1 beraberlik alırken 9 defa ise sahadan boynu bükük ayrıldı. Dün İsviçre ekibi karşısındaki yenilgi ile birlikte kulüp tarihinin de en uzun kazanamama hasretini tekrarlandı. Karadeniz temsilcisi, 1976- 1990 yılları arasında oynadığı 10 Avrupa karşılaşmasında da galibiyet alamamıştı.

BASEL 2-0'A ABONE!
İki takım arasında 4 resmi maç geride kaldı… 2019-20'da Avrupa Ligi'ndeki eşleşmede Basel 2-0 kazanırken diğer maç ise 2-2 sonuçlanmıştı. Bu sezon Konferans Ligi'ndeki eşleşmede Karadeniz ekibi 1-0 yenerken İsviçre'de ise 2-0 Basel kazandı.

3 KUPADA VEDA ETTI
Trabzonspor, Avrupa'nın üç kupasında da oynayarak sezonu kapattı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a 2-1 ve 0-0'lık skorlarla elenen Karadeniz ekibi Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam ederken 3. olarak Konferans Ligi'ne kaldı. Basel ile oynanan playoff turunda ise 1-0'lık galibiyetin rövanşında gelen 2-0'lık yenilgi Avrupa'ya da veda anlamını taşıdı.

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Dış sahada hasret 10 maç
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