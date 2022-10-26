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Giriş Tarihi: 26.10.2022

Djaniny fırtınası

YUNUS EMRE SEL
Djaniny fırtınası

En kârlısı Trabzonspor

Trabzon'un Kızılyıldız maçı öncesi iki sevindirici gelişme yaşandı. Sağ kolundan sakatlanan Abdülkadir Ömür, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Sol kalf kasında spazm meydana gelen ve 2 maç kaçıran Djaniny Semedo da sahalara döndü. Cape Verdeli oyuncu dün çift kalede şov yaparak, 4 gol attı... Her iki futbolcu da Kızılyıldız maçında sahaya çıkabilir.

Avcı ilk peşinde
Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'daki 5 dış saha maçında Trabzonspor galibiyet yüzü göremedi. Bu karşılaşmalarda 4 yenilgi ve 1 beraberliği olan Avcı, bu kez ilk galibiyetini almak istiyor


En kârlısı Trabzonspor
SÜPER Lig'de 11. hafta geride kalırken, haftayı en kârlı kapatan takım Trabzonspor oldu. 10. haftayı 18 puanla 6. sırada tamamlayan bordomavililer, 11. haftada Sivasspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle 3 basamak birden yükselip 3. sıraya oturdu. Fenerbahçe'nin liderlik koltuğunu ele geçirdiği haftada zirvenin 2 puan gerisinde üçüncü olan Fırtına, bay geçeceği hafta öncesinde önemli bir avantaj yakaladı

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Djaniny fırtınası
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