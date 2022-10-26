Djaniny fırtınası

rabzon'un Kızılyıldız maçı öncesi iki sevindirici gelişme yaşandı. Sağ kolundan sakatlanan Abdülkadir Ömür, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı.Cape Verdeli oyuncu dün çift kalede şov yaparak, 4 gol attı... Her iki futbolcu da Kızılyıldız maçında sahaya çıkabilir.Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'daki 5 dış saha maçında Trabzonspor galibiyet yüzü göremedi. Bu karşılaşmalarda 4 yenilgi ve 1 beraberliği olan Avcı, bu kez ilk galibiyetini almak istiyorSÜPER Lig'de 11. hafta geride kalırken, haftayı en kârlı kapatan takım Trabzonspor oldu. 10. haftayı 18 puanla 6. sırada tamamlayan bordomavililer, 11. haftada Sivasspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle 3 basamak birden yükselip 3. sıraya oturdu. Fenerbahçe'nin liderlik koltuğunu ele geçirdiği haftada zirvenin 2 puan gerisinde üçüncü olan Fırtına, bay geçeceği hafta öncesinde önemli bir avantaj yakaladı