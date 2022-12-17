Djaniny&Larsen yol ayrımında

Ara transfer döneminde ekonomik koşullar ve yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle çok fazla transfer yapma düşüncesinde olmayanBu iki oyuncu için ocak ayında teklif gelmesi durumunda gidişlerine onay vermesi beklenen yönetimin, kiralama veya başka bir teklif önerisini de değerlendireceği ve oyunculara kolaylık sağlama düşüncesinde olduğu öğrenildi.