Djaniny&Larsen yol ayrımında

Bordo-mavili yönetim, bu sezon beklenen performansı veremeyen iki oyuncusuna transferde kolaylık sağlanacağını bildirdi
Ara transfer döneminde ekonomik koşullar ve yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle çok fazla transfer yapma düşüncesinde olmayan Trabzonspor'dabeklenilen performansısergileyemeyenDjaninySemedo ileStryger Larsen'intakımdan ayrılmaihtimali var. Bu iki oyuncu için ocak ayında teklif gelmesi durumunda gidişlerine onay vermesi beklenen yönetimin, kiralama veya başka bir teklif önerisini de değerlendireceği ve oyunculara kolaylık sağlama düşüncesinde olduğu öğrenildi. Larsen sezonbaşındakadroya dahiledilmiş, DjaninySemedoile de sezondevam ederkensözleşmeuzatılmıştı.