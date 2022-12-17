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Giriş Tarihi: 18.12.2022

Djaniny&Larsen yol ayrımında

YUNUS EMRE SEL
Djaniny&Larsen yol ayrımında

Bordo-mavili yönetim, bu sezon beklenen performansı veremeyen iki oyuncusuna transferde kolaylık sağlanacağını bildirdi

Ara transfer döneminde ekonomik koşullar ve yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle çok fazla transfer yapma düşüncesinde olmayan Trabzonspor'da beklenilen performansı sergileyemeyen Djaniny Semedo ile Stryger Larsen'in takımdan ayrılma ihtimali var. Bu iki oyuncu için ocak ayında teklif gelmesi durumunda gidişlerine onay vermesi beklenen yönetimin, kiralama veya başka bir teklif önerisini de değerlendireceği ve oyunculara kolaylık sağlama düşüncesinde olduğu öğrenildi. Larsen sezon başında kadroya dahil edilmiş, Djaniny Semedo ile de sezon devam ederken sözleşme uzatılmıştı.

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Djaniny&Larsen yol ayrımında
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