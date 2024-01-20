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Giriş Tarihi: 20.1.2024

Doğan: Sayın Kurum gençler için umuttur

Doğan: Sayın Kurum gençler için umuttur

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ı İstanbul’daki ofisinde ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti. Doğan'ın İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen buluşmada, bordo-mavililerin başkanı, Kurum'a Trabzonspor forması hediye etti. Doğan yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'u ağırladık. Nezaketleri için teşekkür ediyorum. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktır" dedi. Murat Kurum, daha önce de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerini ziyaret etmiş futbola ve spora olan desteklerinin artarak devam edeceğini vurgulamıştı.

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Doğan: Sayın Kurum gençler için umuttur
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