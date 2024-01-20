Doğan: Sayın Kurum gençler için umuttur

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti. Doğan'ın İstanbul'daki ofisinde gerçekleşenbuluşmada, bordo-mavililerin başkanı, Kurum'a Trabzonspor forması hediye etti. Doğan yaptığı açıklamada "İstanbul BüyükşehirBelediye Başkan Adayı Sayın MuratKurum'u ağırladık. Nezaketleri içinteşekkür ediyorum. Çıktığı yoldabaşarılar diliyorum. Spora verdiğiönem, sporcular için çizdiği vizyongençlerimiz için umut olacaktır" dedi. Murat Kurum, daha önce de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerini ziyaret etmiş futbola ve spora olan desteklerinin artarak devam edeceğini vurgulamıştı.