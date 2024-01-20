Doğan: Sayın Kurum gençler için umuttur

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti., bordo-mavililerin başkanı, Kurum'a Trabzonspor forması hediye etti. Doğan yaptığı açıklamadadedi. Murat Kurum, daha önce de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerini ziyaret etmiş futbola ve spora olan desteklerinin artarak devam edeceğini vurgulamıştı.