Draguş’a af yolda

sakatlıklar can sıkıyor. Sezon başından itibaren bu yüzden birçok oyuncusundan yararlanamayan bordo-mavililer, son olarak Nwakaeme'yi kaybetmesi teknik ekibi düşündürüyor. Geçtiğimiz hafta performanslarından memnun olmadığı Draguş ve Bardhi'yi daha önce Orsic'e yaptığı gibi maç kadrosuna almayan teknik direktör Şenol Güneş'i, Nwakaeme'nin yokluğunda önemli bir karar bekliyor.Nwakaeme'nin yerine ise fomaya en yakın isim Cihan Çanak.