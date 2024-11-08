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Giriş Tarihi: 8.11.2024

Draguş’a af yolda

Kadroya alınmayan oyuncunun Nwakaeme’nin yokluğunda Rize’ye götürülme ihtimali var

Draguş’a af yolda
Trabzonspor'da sakatlıklar can sıkıyor. Sezon başından itibaren bu yüzden birçok oyuncusundan yararlanamayan bordo-mavililer, son olarak Nwakaeme'yi kaybetmesi teknik ekibi düşündürüyor. Geçtiğimiz hafta performanslarından memnun olmadığı Draguş ve Bardhi'yi daha önce Orsic'e yaptığı gibi maç kadrosuna almayan teknik direktör Şenol Güneş'i, Nwakaeme'nin yokluğunda önemli bir karar bekliyor. Kanat bölgesindeki oyuncu azlığı nedeniyle Draguş'un, Rize maçı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Nwakaeme'nin yerine ise fomaya en yakın isim Cihan Çanak.
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Draguş’a af yolda
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