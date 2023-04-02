Düelloyu kaybetti

Maç öncesi "Sezon başından beri şapkadan çok tavşan çıkardık. Ama artık şapkada tavşan kaldı mı kalmadı mı bakacağız" diyen Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, zorlu maçta sihir yapıp (!) galibiyete uzandı. Geçen sezon Alanyaspor'da 1.51 puan ortalaması tutturan tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor'da bu sezon 29 maçta 1.72'lik orana ulaştı.Defans hataları nedeniyle kaybettiklerini söyleyen Orhan Ak, hafta içindeki kupa maçına odaklanacaklarını söyledirabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, basit hatalar nedeniyle kaybettiklerini söyledi. Rakibini tebrik eden 43 yaşındaki çalıştırıcı,(Ankaragücü)dedi.Yaşadıkları kadro sıkıntılarına rağmen ligin orta sıralarında kendisine yer bulan Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Elimizde kalanlarla, bizimle olmak isteyenlerle bir 11 bulduğumuz sürece mücadele edeceğiz. Bizim hayal etmekten başka çaremiz yok. Hayallerimiz bütçemizden fazla" diye konuştu.