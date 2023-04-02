Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Düelloyu kaybetti
Giriş Tarihi: 2.4.2023

Düelloyu kaybetti

YUNUS EMRE SEL
Düelloyu kaybetti

Nefesleri kesen mücadelede konuk ekip Emrah, Thiam, Mensah (penaltı) ve Mane ile ağları sarstı. Bordo-mavililer, rakibine Gomez, Abdülkadir ve Bardhi (penaltı) ile yetişmeye çalışsa da başarılı olamadı

ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKTI!
Maç öncesi "Sezon başından beri şapkadan çok tavşan çıkardık. Ama artık şapkada tavşan kaldı mı kalmadı mı bakacağız" diyen Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, zorlu maçta sihir yapıp (!) galibiyete uzandı. Geçen sezon Alanyaspor'da 1.51 puan ortalaması tutturan tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor'da bu sezon 29 maçta 1.72'lik orana ulaştı.

BU SAYFAYI KAPATACAĞIZ
Defans hataları nedeniyle kaybettiklerini söyleyen Orhan Ak, hafta içindeki kupa maçına odaklanacaklarını söyledi
Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, basit hatalar nedeniyle kaybettiklerini söyledi. Rakibini tebrik eden 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Böyle bir Ramazan gününde maça gelen taraftarımızı mutlu edememek bizi çok üzdü. Yeni yönetimimize hoş geldin hediyesi vermek istemiştik. Ne yazık ki olmadı. Savunma kısmını maalesef istediğimiz gibi yapamadık. 3-1'e rağmen oyuna döndük. Kazanacağımız durum oluştu. Basit bir hata ile geri düştük ve psikolojik üstünlük rakibe geçti. Kayserispor'un savunmasını aşamadık. Şimdi bu sayfayı kapatacağız, 3 gün sonra Türkiye Kupası'nda önemli bir maçımız (Ankaragücü) var. O karşılaşmaya odaklanmalıyız" dedi.

HAYALLER BÜTÇEDEN BÜYÜK!
Yaşadıkları kadro sıkıntılarına rağmen ligin orta sıralarında kendisine yer bulan Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Elimizde kalanlarla, bizimle olmak isteyenlerle bir 11 bulduğumuz sürece mücadele edeceğiz. Bizim hayal etmekten başka çaremiz yok. Hayallerimiz bütçemizden fazla" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Seccade saygısızlığına 'suspus' oldular: Kılıçdaroğlu'nun ortakları tepki çeken poza neden sessiz?
Nevşin Mengü'den 'Seccade fetvası': Kılıçdaroğlu'nu aklamak için ne yapacaklarını şaşırdılar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni seccade pozu sözleri: Vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Bilgin açıkladı: Maaşlara vergi ayarı geliyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: CHP zihniyetinin ta kendisi...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA Haberi: Seccadeye ayakkabı ile basan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor! Aklamak isteyen İsmail Saymaz da nasibini aldı
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte maaş ödeme günleri
Bakan Nebati'den kentsel dönüşüm çağrısı: Maliyetin tamamını karşılayacak kredi paketi oluşturduk
ARKADAŞINA GÖNDER
Düelloyu kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA