Dünya bunu konuşuyor

Türkiye’nin yanında yer alan ülkelerin bayraklarının yanı sıra, ölümüyle herkesi yasa boğan Meksikalı kurtarma köpeği Proteo’nun da unutulmaması manşetleri süsledi
Trabzonspor'un İsviçre ekibi Basel ile oynadığı Konferans Ligi play-off maçı, taraftarın karşılaşma öncesi tribünde yaptığı koreografinin gölgesinde kaldı. Vefasını ve minnettarlığını koreografiye yansıtan taraftarlar, depremden kurtarılan bir bebeği kucağında taşıyan arama kurtarma ekibinden birisinin kaskına Güney Kore,Hindistan, Fransa, Bulgaristan,Bosna Hersek, Azerbaycan, Çekya,Moldova, Malezya, Macaristan,Kazakistan, Karadağ, Çin,Almanya, Kırgızistan, İspanya,Yunanistan, Polonya, Ukrayna,Avusturya, Arnavutluk,Japonya, Rusya, İtalya,Özbekistan, Romanya, İsviçre,Portekiz, Birleşik Krallık veHollanda'nın bayrakları yerleştirildi. Meksika'dan gelen ve hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo da unutulmadı. Yüreklere dokunan bu çalışma sadecedünya basınından değil, dünyanındört bir yanındaki futbolseverlerdende güzel yorumlar aldı.
İŞTE BAZI MANŞETLER
TRİBUNE DE GENEVE (İSVİÇRE): "Basel, futbolun geri planda kaldığı bir maçı kaybetti.
Taraftarın koreografisi muhteşemdi.
BLİCK (İSVİÇRE): "Bu koreografi derinin altına işliyor.
NACİON 321 (İSPANYA): "Kurtarma köpeği Proteo sadece tüm Meksikalıların değil, Türklerin de kalbine dokundu."
INFOBAE (MEKSİKA): "Kurtarma köpeği Proteo, Avrasya halkının kalbini kazandı."
TELEDİARİO (İSPANYA): "Proteo ve kurtarıcılar, Türkiye'deki Trabzonspor maçında onurlandırıldı."
MARCA (İSPANYA): Trabzonspor taraftarından depremde yardım eden işçilere saygı duruşu.
TUTTOSPORT (İTALYA): Trabzonspor taraftarlarının dünyayı heyecanlandıran koreografisi.
DAİLY MAİL (İNGİLTERE): Trabzonspor taraftarları, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremin ardından kurtarma ekiplerine destek için duygusal görüntüler sundu.
İSRAİL: MAKSATLI OLMADIĞINI BİLİYORUZ
Yapılan koreografide İsrail bayrağının olmaması sosyal medyada çok konuşulmuştu. İsrail Büyükelçiliği, bir açıklama yapıp, oldukça fazla özür mesajı aldıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Zor günlerde kazanılan galibiyetiniz için tebrikler Trabzonspor. Tweet'inizdeki görselde bazı ülkelerle birlikte İsrail bayrağı olmadığından binlerce özür mesajı aldık, maksatlı yapılmadığınıve Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz."