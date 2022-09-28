Dünya Dupası’nı zirvede izle!

Bordo-mavililerde hedef; Dünya Kupası maçlarına kadar liderliği ele geçirmek
Milli maçlar için verilen araya kadar 12 resmi maç yaparak yoğun bir fikstürü geride bırakan Trabzonspor, bir kez daha zorlu sürece başlıyor. Bordo-mavililer, 16 günlük dönemde tam 5 maça çıkacak. 20 Kasım'da başlayacak olan Dünya Kupası sürecine kadar toplamda ise 45günde 10 maç yapacakolan Karadeniz ekibi,bu süreci seri galibiyetlerlegeçirip DünyaKupası sonrasındalige zirvede başlamayıhedefliyor.
YAZICI TAKIMA DÖNDÜ
Trabzonspor'da milli takımlara giden futbolcuların birkaçı şehre döndü. Siopis ve Bakasetas ise dün akşam Yunanistan'ın, Kuzey İrlanda ile oynadığı maç nedeniyle bugün Trabzon'a gelecek. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Yusuf Yazıcı dün idmana katılırken, aşil tendonundaki sorun nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen sağbek Bruno Peres de antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.