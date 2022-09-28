Dünya Dupası’nı zirvede izle!

Milli maçlar için verilen araya kadar 12 resmi maç yaparak yoğun bir fikstürü geride bırakan Trabzonspor, bir kez daha zorlu sürece başlıyor. Bordo-mavililer, 16 günlük dönemde tam 5 maça çıkacak. 20 Kasım'da başlayacak olan Dünya Kupası sürecine kadar toplamda iseTrabzonspor'da milli takımlara giden futbolcuların birkaçı şehre döndü. Siopis ve Bakasetas ise dün akşam Yunanistan'ın, Kuzey İrlanda ile oynadığı maç nedeniyle bugün Trabzon'a gelecek. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Yusuf Yazıcı dün idmana katılırken, aşil tendonundaki sorun nedeniylede antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.