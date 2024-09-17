Efsane başkan Ekinci hayatını kaybetti

Trabzonspor'a ilk lig şampiyonluğunu yaşatan efsane başkan Mustafa Şamil Ekinci vefat etti. 83 yaşında hayata gözlerini yuman Ekinci'nin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu'daki aile kabristanlığına defnedilecek. 5 sezon süren başkanlığı dönemindeYöneticilik yaptığı dönemlerle birlikte toplam 17 kupa kaldıran Ekinci'nin adı, 9 Şubat 2011 tarihinde açılan ve kulübün başarılarının sergilendiği müzeye verilmişti. Bu durumla ilgili dedemişti. Aslen Kırşehirli olan, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Ekinci, ailesinin fabrika kurmak için geldiği Trabzon'da uzun yıllar iş hayatına devam etti. Trabzonspor'da 1970 yılında ilk olarak Rıfat Dedeoğlu başkanlığında yönetim kurulu üyeliği yaptı, 1975 yılındaki kongreye kadar yönetim kurulu üyeliği, umumi kaptan ve 2. başkanlık görevlerinde bulundu.Anadolu ihtilalinin mihenk taşlarından en önemli kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Sayın Şamil Ekinci, Trabzonspor'un bugünlere gelmesini sağlayan ve uzun yıllar Trabzonspor'a çok önemli katkılar yapan bir başkandı. Her türlü zorluğun yaşandığı yıllar maddi anlamda gerçekten böylesi özveriyle katkı yapan insan sayısının çok az olduğu gerçeğini de kimse gözardı etmemelidir.Fakat ne yazık ki kendisini kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına sabırlar dilerim.