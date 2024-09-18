Efsaneye son yolculuk

Trabzonspor'da 5 yıllık başkanlık sürecinde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane isim Mustafa Şamil Ekinci, son yolculuğuna uğurlandı.Ekinci'nin cenaze törenine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, eski başkanlar, Ekinci'nin ailesi ve sevenleri katıldı.Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Ekinci'nin Trabzonspor efsanesini oluşturan en önemli isimlerden biri olduğunu belirterek, "Yeri asla dolmayacak. Ailesinin ve tüm Trabzonspor camiasının başı sağ olsun.Bugünlerde görüyoruz, kendimizden başka dostumuz yok" diye konuştu.