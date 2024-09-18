Efsaneye son yolculuk

Trabzonspor'da 5 yıllık başkanlık sürecinde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane isim Mustafa Şamil Ekinci, son yolculuğuna uğurlandı. 83 yaşında hayatını kaybeden eski başkan, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ekinci'nin cenaze törenine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, eski başkanlar, Ekinci'nin ailesi ve sevenleri katıldı.
Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Ekinci'nin Trabzonspor efsanesini oluşturan en önemli isimlerden biri olduğunu belirterek, "Yeri asla dolmayacak. Ailesinin ve tüm Trabzonspor camiasının başı sağ olsun. Bizim için çok önemli bir değerdi. Eski başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı da bu sene kaybettik. Bunlar Trabzonspor efsanesini oluşturan değerler.
Bugünlerde görüyoruz, kendimizden başka dostumuz yok" diye konuştu.