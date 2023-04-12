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Giriş Tarihi: 12.4.2023

Elini taşın altına koymayanla olmaz!

Elini taşın altına koymayanla olmaz!

"Kimi teknik adam, Trabzon bu pozisyondayken görev yapmak istemediğini belirtti. Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de çalışmam" "Trabzonspor'un tüm gerçeklerini, mali-ekonomik konuların tamamını biliyorum. Bu sorumluluğun altına elimle değil, tüm vücudumla giriyorum." "Yaşanan sıkıntıların ana sebebi, takım içindeki ahenk ve huzurun sağlanamaması. O yüzden bu durumdayız. Hataları biliyoruz, çözeceğiz."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Projelerini ve teknik direktör meselesini anlatan Doğan, taraftarların merak ettiği konulara da açıklık getidi. İşte Başkan'ın açıklamalarından satır başları: "Çeşitli antrenörlerle görüşmeler yaptık. Kimi hocamız, bu pozisyonda Trabzonspor'da görev yapmak istemediğini belirtti. Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz ciddi paralar talep etti."

TRABZONSPOR'U KİMSE KÜÇÜLTEMEZ
"Trabzonspor'un borcunu yönetilebilir hale getirmeye talibiz. Sahada başarılı olmak zorundayız. Taraftarların duygularını anlıyorum. Kafalarda şu var; Trabzonspor küçülecek mi? Trabzonspor küçülemez, Trabzonspor'u kimse küçültmeyi düşünemez, böyle bir şeye kalkışamaz. Trabzon'un bünyesi de bunu kaldırmaz. Ben ekonomiden bahsediyorum. 25 milyon Euro ile şampiyon olduk, 42 milyon Euro ile durumumuz ortada. Bu dönem yaşadığımız ana sıkıntıların sebeplerinden biri, takım içindeki ahenk ve huzurun sağlanamaması. O yüzden bu durumdayız. Hataların nereden geldiğini biliyoruz. Bu hataların üzerine gidiyoruz, doğruları yapacağız. Daha önce yaptım, yine yapacağım."

ENDİŞE YOK, TEKRAR ŞAMPİYON OLACAĞIZ
"Trabzonspor'un tüm gerçeklerini, mali-ekonomik konuların tamamını biliyorum. Bu sorumluluğun altına elimle değil, tüm vücudumla giriyorum. Girerken şunu söylüyorum; ben bu problemlerin tamamını çözebilirim. Kimse endişe etmesin, yönetim kurulumuza güvensin. Biz Trabzonspor'un spesifik problemlerinin çözümüne talibiz. Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum. O şampiyonluk kupasını tekrar kaldırmak. Tekrar şampiyon olacağız, endişe etmesinler ve inansınlar!"

PİRLO İLE DE TEMAS KURULDU
Ertuğrul Doğan, "Şu an kulüp çalıştıran teknik adamlar da gündemimize geldi. Başkanlarından izin alarak görüşme yaptık" dedi. Bu ismin, Fatih Karagümrük'ün İtalyan hocası Andrea Pirlo olduğu ortaya çıktı. Doğan'ın, 43 yaşındaki teknik direktörle bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu toplantının olumlu geçtiği öğrenildi. Öte yandan Bilic ve Pirlo dışında bir yabancı hocayla daha temasa geçildiği aktarıldı.

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Elini taşın altına koymayanla olmaz!
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