Elini taşın altına koymayanla olmaz!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Projelerini ve teknik direktör meselesini anlatan Doğan, taraftarların merak ettiği konulara da açıklık getidi. İşte Başkan'ın açıklamalarından satır başları: "Çeşitli antrenörlerle görüşmeler yaptık. Kimi hocamız, bu pozisyonda Trabzonspor'da görev yapmak istemediğini belirtti. Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz.Trabzonspor'un borcunu yönetilebilir hale getirmeye talibiz. Sahada başarılı olmak zorundayız. Taraftarların duygularını anlıyorum. Kafalarda şu var; Trabzonspor küçülecek mi? Trabzonspor küçülemez, Trabzonspor'u kimse küçültmeyi düşünemez, böyle bir şeye kalkışamaz.Ben ekonomiden bahsediyorum.Bu dönem yaşadığımız ana sıkıntıların sebeplerinden biri, takım içindeki ahenk ve huzurun sağlanamaması. O yüzden bu durumdayız. Hataların nereden geldiğini biliyoruz.Daha önce yaptım, yine yapacağım."Trabzonspor'un tüm gerçeklerini, mali-ekonomik konuların tamamını biliyorum. Bu sorumluluğun altına elimle değil, tüm vücudumla giriyorum.Kimse endişe etmesin, yönetim kurulumuza güvensin. Biz Trabzonspor'un spesifik problemlerinin çözümüne talibiz. Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum.Ertuğrul Doğan, "Şu an kulüp çalıştıran teknik adamlar da gündemimize geldi. Başkanlarından izin alarak görüşme yaptık" dedi. Bu ismin, Fatih Karagümrük'ün İtalyan hocası Andrea Pirlo olduğu ortaya çıktı. Doğan'ın, 43 yaşındaki teknik direktörle bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu toplantının olumlu geçtiği öğrenildi. Öte yandan Bilic ve Pirlo dışında bir yabancı hocayla daha temasa geçildiği aktarıldı.