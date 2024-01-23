En zor deplasmanı papara park!

Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın ikinci döneminde iç sahada deplasmana göre daha az puan topladı, 1.66’lık ortalamada kaldı
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde iç sahada kötü bir grafik çizdi. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde evinde, deplasmandan daha az puan topladı. Karadeniz ekibi, deneyimli teknikadamın yönetiminde 7 deplasman maçında 4galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan elde ederek2.14 puan ortalaması buldu. Bordo-mavili takım, iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplarken 1.66 puan ortalamasında kaldı. Trabzonspor, Avcı ile sahasında Alanyaspor'u 1-0, Konyaspor ve Samsunspor'u 2-1'lik sonuçla mağlup etti. Kayserispor'a1-0, Galatasaray'a 5-1 yenilen Karadeniz ekibi, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.