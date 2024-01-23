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Giriş Tarihi: 23.1.2024

En zor deplasmanı papara park!

YUNUS EMRE SEL
En zor deplasmanı papara park!

Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın ikinci döneminde iç sahada deplasmana göre daha az puan topladı, 1.66’lık ortalamada kaldı

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde iç sahada kötü bir grafik çizdi. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde evinde, deplasmandan daha az puan topladı. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adamın yönetiminde 7 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan elde ederek 2.14 puan ortalaması buldu. Bordo-mavili takım, iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplarken 1.66 puan ortalamasında kaldı. Trabzonspor, Avcı ile sahasında Alanyaspor'u 1-0, Konyaspor ve Samsunspor'u 2-1'lik sonuçla mağlup etti. Kayserispor'a 1-0, Galatasaray'a 5-1 yenilen Karadeniz ekibi, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

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En zor deplasmanı papara park!
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