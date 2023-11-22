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Giriş Tarihi: 22.11.2023

Enis’e yeni sözleşme

YUNUS EMRE SEL
Enis’e yeni sözleşme

Trabzonspor yönetimi, 21 yaşındaki genç forvetin iki yıl sonra bitecek olan mukavelesini 2028’e kadar uzatmak için görüşmelere start verdi

Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl yeteri kadar forma şansı bulamayan ve kiralık olarak giden Enis Destan, bu sezon takımın önemli parçalarından birisi haline geldi. Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet konumuna yükselen ve birçok maça sonradan giren Enis, iki de gol atmayı başardı. Trabzonspor yönetim kurulu ise 2026 Haziran'a kadar kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun anlaşmasını toplamda 4 yıl uzatmayı düşünüyor. Bu nedenle oyuncuyla görüşmelerin başladığı ifade edildi.

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Enis’e yeni sözleşme
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