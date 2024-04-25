Enis’i uyardım, bu ona ders olsun

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi. Değerli bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Enis bu şekilde kırmızı kart görmemeliydi. Kendisine de söyledim bunu. Genç ancak iyi bir profesyonel. Çalışarak bu noktaya geldi. Bu kadar kolay kaybetmemeli formayı.
Belki de atılması hayırlı oldu. Bundan iyi bir ders çıkarır umarım. Daha işimiz bitmedi. 90 dakika daha var. Avantajı en iyi şekilde kullanıp finale kalmak istiyoruz" dedi. Sözleşmesi bitecek olan oyuncular hakkında da konuşan Avcı, "Pepe, Onuachu ve Berat var. Her oyuncu ile bire bir görüşmeler yapıyorum"
ifadesini kullandı.
TRABZONSPOR 10'UN PEŞİNDE
TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 9 kez mutlu sona ulaştı. İlk olarak 1976-77 sezonunda bu kupayı kazanan bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda zafere erişti.