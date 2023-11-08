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Giriş Tarihi: 8.11.2023

Ertuğrul Doğan: Tiyatro izledik!

Ertuğrul Doğan: Tiyatro izledik!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün resmi hesabından bir açıklamada bulundu. Hakem hatalarına vurgu yapan Doğan, taraftara da çağrı yaptı: "Geçtiğimiz hafta oynadığımız Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçında; dolu tribünler önünde Büyük Trabzonspor Taraftarı'nın gücünü hep birlikte yeniden hissettireceğiz. Büyük zaferler; büyük hayallerin ve kararlılığın sonucudur."

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Ertuğrul Doğan: Tiyatro izledik!
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