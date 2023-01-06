Evim evim güzel evim

Deplasmandaki ağır Karagümrük yenilgisinin yaralarını saran Fırtına, zirve umutlarını koruduGiresun maçına 3 sarı kartla çıkan Maxi Gomez, 63. dakikada Vukan Savicevic'e yaptığı faul sonrası sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Ardından 69. dakikada kaleci Onurcan'ı avlayıp ağları havalandırdı. Bu sezon 3. kez gol sevinci yaşayan Uruguaylı forvet, pazartesi günü Alanya deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.Bakasetas'ın yerine 74'te oyuna giren Doğucan Haspolat ile aynı dakikada Gomez'den görevi devralan Djaniny ortak bir gole imza attı. Sahaya girdikten 41 saniye sonra Djaniny'nin asistinde fileleri bulan Doğucan, Trabzonspor formasıyla siftah yaptı. Aynı zamanda bu sezon bir Süper Lig maçında oyuna girdikten sonra en kısa sürede gol atan iki oyuncudan biri oldu. (41 saniye Jese-Ankaragücü)Son 4 Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan (2 gol-2 asist) ve Avrupa'daki lig kariyerinin en uzun serisini yaşayan Gomez golden sonra Visca'yı unutmadı. Şanssız bir sakatlık yaşayan arkadaşının formasını açtı.Trabzonspor,evindemağlup olmadı. Bordo-mavililer,söz konusu karşılaşmanın ardındanelde etti.(12G-7B) Busezon ise taraftarı önünde çıktığıelde etti. Böyleceiç sahada yenilmezlik serisi33 maça çıktı.