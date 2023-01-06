Evim evim güzel evim

Topla oynamada rakibini ikiye katlayan bordo-mavililer, ilk yarıyı Bajic’in kendi kalesine attığı golle önde kapattı. Beklenen patlama ikinci yarı gerçekleşti. 69’da Gomez, 75’te Doğucan farkı getirdi
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CEZALI OLDU, GOLÜ BULDU!
Giresun maçına 3 sarı kartla çıkan Maxi Gomez, 63. dakikada Vukan Savicevic'e yaptığı faul sonrası sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Ardından 69. dakikada kaleci Onurcan'ı avlayıp ağları havalandırdı. Bu sezon 3. kez gol sevinci yaşayan Uruguaylı forvet, pazartesi günü Alanya deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.
GİRER GİRMEZ SİFTAH
Bakasetas'ın yerine 74'te oyuna giren Doğucan Haspolat ile aynı dakikada Gomez'den görevi devralan Djaniny ortak bir gole imza attı. Sahaya girdikten 41 saniye sonra Djaniny'nin asistinde fileleri bulan Doğucan, Trabzonspor formasıyla siftah yaptı. Aynı zamanda bu sezon bir Süper Lig maçında oyuna girdikten sonra en kısa sürede gol atan iki oyuncudan biri oldu. (41 saniye Jese-Ankaragücü)
VİSCA'YI UNUTMADI
Son 4 Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan (2 gol-2 asist) ve Avrupa'daki lig kariyerinin en uzun serisini yaşayan Gomez golden sonra Visca'yı unutmadı. Şanssız bir sakatlık yaşayan arkadaşının formasını açtı.
33 MAÇTIR YENİLMİYOR
Trabzonspor, 8 Mart2021'deki 3-1'lik Alanyasporyenilgisinden sonra evindemağlup olmadı. Bordo-mavililer,söz konusu karşılaşmanın ardından2020-2021 sezonunda 6 içsaha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlikelde etti. Şampiyon olduğugeçen sezon lig boyunca hiç mağlubiyetyaşamadı. (12G-7B) Busezon ise taraftarı önünde çıktığı8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3beraberlik elde etti. Böyleceiç sahada yenilmezlik serisi33 maça çıktı.