Evinde 5. viteste

BASEL'I deviren Fırtına'nın, bu sezon evinde Avrupa maçlarında bileği bükülmedi. Sezona Şampiyonlar Ligi play-off maçları ile başlayan Trabzonspor, Kopenhag ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden bordomavililer burada iç sahada Kızılyıldız (2-1), Monaco (4-0) ve Ferencvaros (1-0) karşısında kazanırken dün Basel'i devirip yenilmezliğini 5 maça çıkardı.Karadeniz ekibi tarihinde 4. kez karşı karşıya geldiği Basel'i bu defa devirmeyi başardı. 2005'te ve 2019'da İsviçre ekibi ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer 12 Aralık 2019'da ise rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Dün Fırtına ilk kez kazanmayı başardı.