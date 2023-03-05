Evinde de yıkıldı

sayıda eksikle maça başlayan Trabzonspor, ilk 20 dakika içerisinde 3 önemli pozisyon buldu ve iki topu direkten döndü.İkinci devreye iki değişiklik ile başlayan Ümraniyespor, 51'de Uğurcan'dan dönen topu tamamlayanile öne geçti: 0-1.ise Lenjani'nin soldan yaptığı ortaya son dokunantopu ağlarla buluşturdu: 0-2.iki farktan sonra reaksiyon göstermeye başladı., zor pozisyonda dönerek vurdu ve farkı bire indirdi:1-2.dakikadarakip kontra atağa kalktığı sırada yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.çabalarından sonuç alamayan Trabzonspor'un en önemli kozu olan iç sahadaki kaybetmeme serisi sona erdi.TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, evlerinde kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyledi. Taraftardan özür dileyen tecrübeli çalıştırıcı, "Protesto tabi ki olacaktır buna saygı duyuyorum.Bunun değerlendirmesini ben kendi içimde de yönetimle de yaparım. Tek isteğim, tepkinin maç sonunda olmasıdır.Enerjinin zaman zaman çıktığı, zaman zaman kaybolduğu anlar oldu. Visca ve Hamsik belki haftaya dönecekler. Üzgünüz... Bundan sonraki süreci daha sağlıklı nasıl götürebiliriz, ona bakacağız" diye konuştu.son sırasından kurtulma mücadelesi veren Ümraniyespor,Çok değerli 3 puanı hanesine yazdıran İstanbul ekibinde ikinci golü kaydeden Umut Nayir, kırmızı-beyazlı formayla gol sayısını 10'a çıkardı. Başarılı forvet, bunların 9'unu farklı takımlara karşı ağlara yolladı. Ümraniye'nin bu sezon filelerle buluşturduğu 29 golün yüzde 35'ine tek başına imzasını attı.