Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Evinde de yıkıldı
Giriş Tarihi: 5.3.2023

Evinde de yıkıldı

YUNUS EMRE SEL
Evinde de yıkıldı

İlk 45 dakikada fırsatları cömertçe harcayan bordo-mavililer, ikinci yarıda Sekidika ve Umut Nayir’in golleriyle şoka girdi. Son anlarda etkisini artırıp maça tutunmaya çalışan Fırtına’ya Yusuf’un golü yetmedi. 90+8’de Naci kırmızı kart gördü

Çok sayıda eksikle maça başlayan Trabzonspor, ilk 20 dakika içerisinde 3 önemli pozisyon buldu ve iki topu direkten döndü. İlk yarıda özellikle Abdülkadir ve Doğucan, mücadeleleriyle ön plana çıktılar. İkinci devreye iki değişiklik ile başlayan Ümraniyespor, 51'de Uğurcan'dan dönen topu tamamlayan Sekidika ile öne geçti: 0-1. 65'te ise Lenjani'nin soldan yaptığı ortaya son dokunan Umut, topu ağlarla buluşturdu: 0-2. Trabzonspor iki farktan sonra reaksiyon göstermeye başladı. 83'te ceza sahasında oluşan karambolde Yusuf Yazıcı, zor pozisyonda dönerek vurdu ve farkı bire indirdi:1-2. 90+8. dakikada Naci Ünüvar, rakip kontra atağa kalktığı sırada yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Bu pozisyona sert tepki gösteren Naci, kırmızı kart gördü. Son çabalarından sonuç alamayan Trabzonspor'un en önemli kozu olan iç sahadaki kaybetmeme serisi sona erdi.

Ben zarar verecek bir şey yapmam
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, evlerinde kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyledi. Taraftardan özür dileyen tecrübeli çalıştırıcı, "Protesto tabi ki olacaktır buna saygı duyuyorum. Trabzonspor'a zarar verecek bir şeyi asla yapmam. Bunun değerlendirmesini ben kendi içimde de yönetimle de yaparım. Tek isteğim, tepkinin maç sonunda olmasıdır. Gol atamadıkça, kaçırdıkça öz güven kayıpları sahanın içinde olabiliyor. Enerjinin zaman zaman çıktığı, zaman zaman kaybolduğu anlar oldu. Visca ve Hamsik belki haftaya dönecekler. Üzgünüz... Bundan sonraki süreci daha sağlıklı nasıl götürebiliriz, ona bakacağız" diye konuştu.

ÜMRANIYE HAYAT BULDU
LİGİN son sırasından kurtulma mücadelesi veren Ümraniyespor, 5 maç aradan sonra galibiyeti hatırladı. Çok değerli 3 puanı hanesine yazdıran İstanbul ekibinde ikinci golü kaydeden Umut Nayir, kırmızı-beyazlı formayla gol sayısını 10'a çıkardı. Başarılı forvet, bunların 9'unu farklı takımlara karşı ağlara yolladı. Ümraniye'nin bu sezon filelerle buluşturduğu 29 golün yüzde 35'ine tek başına imzasını attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | 5'li koalisyonun Akşener'siz ilk toplantısı sona erdi: 'Aynı istikamette devam' kararı
Son dakika... Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra rotayı Ersan Şen'e çevirdi!
Son dakika: Muharrem İnce Ümit Özdağ ittifakı da dağıldı!
SON DAKİKA | İYİ Parti'de istifa komedisi: Ayhan Altıntaş önce ayrıldı, sonra 'Geri aldım' dedi
SON DAKİKA: İYİ Partili Erhan Usta, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğu anlattı: Teklifimizi reddetti...
Rahim Ağzı Kanserinin Belirtileri Nelerdir? Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?
Koalisyon masasında kirli pazarlık! İYİ Partili Yiğit Karakış deşifre etti: Kılıçdaroğlu'ndan vekillik vaadi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Anadolu Parsı popülasyonu arttı: Hangi illerde görüldüğünü açıkladı!
Son dakika | Bakan Soylu: Hatay'a 1 milyon 200 bin ambalajlı su gönderildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Evinde de yıkıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA