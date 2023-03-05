Evinde de yıkıldı

İlk 45 dakikada fırsatları cömertçe harcayan bordo-mavililer, ikinci yarıda Sekidika ve Umut Nayir’in golleriyle şoka girdi. Son anlarda etkisini artırıp maça tutunmaya çalışan Fırtına’ya Yusuf’un golü yetmedi. 90+8’de Naci kırmızı kart gördü
Çok sayıda eksikle maça başlayan Trabzonspor, ilk 20 dakika içerisinde 3 önemli pozisyon buldu ve iki topu direkten döndü. İlk yarıda özellikle Abdülkadir veDoğucan, mücadeleleriyle ön plana çıktılar. İkinci devreye iki değişiklik ile başlayan Ümraniyespor, 51'de Uğurcan'dan dönen topu tamamlayan Sekidika ile öne geçti: 0-1. 65'te ise Lenjani'nin soldan yaptığı ortaya son dokunan Umut, topu ağlarla buluşturdu: 0-2. Trabzonspor iki farktan sonra reaksiyon göstermeye başladı. 83'te ceza sahasındaoluşan karambolde Yusuf Yazıcı, zor pozisyonda dönerek vurdu ve farkı bire indirdi:1-2. 90+8. dakikada Naci Ünüvar, rakip kontra atağa kalktığı sırada yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Bu pozisyonasert tepki gösteren Naci, kırmızıkart gördü.Son çabalarından sonuç alamayan Trabzonspor'un en önemli kozu olan iç sahadaki kaybetmeme serisi sona erdi.
Ben zarar verecekbir şey yapmam
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, evlerinde kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyledi. Taraftardan özür dileyen tecrübeli çalıştırıcı, "Protesto tabi ki olacaktır buna saygı duyuyorum. Trabzonspor'azarar verecek bir şeyiasla yapmam. Bunun değerlendirmesini ben kendi içimde de yönetimle de yaparım. Tek isteğim, tepkinin maç sonunda olmasıdır. Golatamadıkça, kaçırdıkçaöz güven kayıplarısahanın içinde olabiliyor. Enerjinin zaman zaman çıktığı, zaman zaman kaybolduğu anlar oldu. Visca ve Hamsik belki haftaya dönecekler. Üzgünüz... Bundan sonraki süreci daha sağlıklı nasıl götürebiliriz, ona bakacağız" diye konuştu.
ÜMRANIYE HAYAT BULDU LİGİN son sırasından kurtulma mücadelesi veren Ümraniyespor, 5 maç aradan sonra galibiyetihatırladı. Çok değerli 3 puanı hanesine yazdıran İstanbul ekibinde ikinci golü kaydeden Umut Nayir, kırmızı-beyazlı formayla gol sayısını 10'a çıkardı. Başarılı forvet, bunların 9'unu farklı takımlara karşı ağlara yolladı. Ümraniye'nin bu sezon filelerle buluşturduğu 29 golün yüzde 35'ine tek başına imzasını attı.