Ezber bozacak

Süper Lig'de geride kalan 8 karşılaşmanın 6'sından beraberlik çıkaran Trabzonspor, Başakşehir karşısında 90+1'de Visca'nın golüyle galip gelirken derin bir nefes almıştı. Göztepe maçı öncesi sakatların bir bölümünün geri dönüşüyle birlikte teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de değişiklik yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Tecrübeli teknik adamın "Kazanan takım bozulmaz" anlayışının tersine bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Bu değişikliklerden birininTakım içerisinde yaşanan bu rekabeti olumlu yönde kullanmayı düşünen tecrübeli teknik adam, futbolcularınısözleriyle motive ediyor.TRABZONSPOR 8 maçta sadece 2 kez kazansa da kalesini kapatmada son 11 yılın en iyi dönemini yaşıyor. En son 2013-14 sezonunun ilk 8 haftasında bugün olduğu gibi 6 gol yemişti. Fırtına bu sezon 4 maçta rakiplere gol izni vermedi.