Ezberle, uygula ve zafere inan

26 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek hem rakibinin 19 maçlık galibiyet serisine son veren hem de özlemi bitiren Trabzonspor'da büyük sevinç var.Rakibin sezon başından beri tüm maçlara ilk dakikadan itibaren büyük baskı ile başladığını tespit eden Avcı, bu konunun üzerinde önemle durdu.Fenerbahçe'nin sert ve temaslı oyununa karşı az temaslı oynanması uyarısı yapıldı. Özellikle topu daha fazla koruyabilmek adına futbolcular, verilen programa harfiyen uydu.HER antrenman öncesi 1 saatlik görüntülü analizlerle rakibin eksi ve artıları oyunculara anlatıldı.Ardından anlatılanlar sahada uygulama ile birleştirildi. Teknik heyet, taktik çalışmaları sık sık durdurup oynanacak oyunu aktardı.F.Bahçe'nin maç öncesi favori gösterilmesi, Trabzonsporlu oyuncuları ekstra motive etti.Sakatlıktan yeni çıkanlar da dahil her bir oyuncu sahada olmak için can attı.Abdullah Avcı, galibiyet için taktik disipline bağlılığın en önemli unsur olduğunu sürekli vurguladı.Yönetimi, dev maç öncesi oyuncu ve personelin maaş ödemelerini günü gelmeden yatırdı.Ayrıca karşılaşmaya özel bir prim koyulmasa da galibiyet sonrası oyunculara jest yapıldı.TAKIMINDA ikinci döneminde önemli bir zafer elde ederek 26 yıllık Kadıköy surlarını yıkan Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı maçlarda 3'üncü kez Fenerbahçe'yi liderlik koltuğundan etti. 2021-22 sezonunda 19 puanla lider olan Kanarya'yı 3-1 yenerek zirveye yerleşen Avcı yönetimindeki Fırtına, 2022- 23 sezonunun 15'inci haftasında 29 puanla zirvedeki rakibini 2-0 mağlup ederek koltuğundan indirmişti. Pazar gecesi de 30 puanla ilk sırada olan Fenerbahçe'yi 3-2 devirip sarı-lacivertlilere aynı hüsranı yaşattı. Bu arada Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı dönemde 3 büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez kaybetti. Bordo-mavililer; Fenerbahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile dış sahadaki 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyeti yerel basında çarpıcı başlıklarla yer buldu. Kuzey Ekspres Gazetesi, "İster milyon dolarlar, Eurolar harca, ister yıldızları topla, istersen de TFF, MHK'ya oyna: Bu iş yürek ister koçum" başlığını attı. Son Nokta Gazetesi, "VAR'nızı YOK'unuzu, hepinizi yendik" yorumunu yaptı. Taka Gazetesi ise "26 yıllık hasret bitti, Fener'in havası söndü!" manşetiyle zaferi okuyucularına aktardı.FENERBAHÇE maçının ardından kente dönen Trabzonspor kafilesini havalimanında çok sayıda taraftar, meşale ve marşlar eşliğinde karşıladı.