Ezberle, uygula ve zafere inan

Hafta boyunca Fenerbahçe’yi didik didik eden teknik direktör Abdullah Avcı, rakibin her detayını oyuncularına anlattı. Sahada taktik idmanlar kadar motivasyon için de özel çalışmalar yapıldı
26 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek hem rakibinin 19 maçlık galibiyet serisine son veren hem de özlemi bitiren Trabzonspor'da büyük sevinç var. 3-2kazanılan karşılaşmaya bütün haftaçok titiz ve detaylı bir çalışmaylahazırlanan teknik direktör AbdullahAvcı, sadece taktik değil motivasyoniçin de yoğun bir çaba harcadı. İştemadde madde galibiyetin şifreleri:
RAKİBİN MAÇ BAŞI BASKISINI KIRDILAR
Rakibin sezon başından beri tüm maçlara ilk dakikadan itibaren büyük baskı ile başladığını tespit eden Avcı, bu konunun üzerinde önemle durdu. Önceliklebu baskıdan çıkış formülleri üzerineçalışmalar yaptı ve karşılığını aldı.
AZ TEMASLI OYUN
Fenerbahçe'nin sert ve temaslı oyununa karşı az temaslı oynanması uyarısı yapıldı. Özellikle topu daha fazla koruyabilmek adına futbolcular, verilen programa harfiyen uydu.
HER İDMAN ÖNCESİ BIR SAATLIK ÖZEL ANALİZ
HER antrenman öncesi 1 saatlik görüntülü analizlerle rakibin eksi ve artıları oyunculara anlatıldı. Öğrenci gibidershane çalışması yapan bordomavililer,rakibin tüm planını adetaezberledi. Ardından anlatılanlar sahada uygulama ile birleştirildi. Teknik heyet, taktik çalışmaları sık sık durdurup oynanacak oyunu aktardı.
MOTİVASYON EN GÜÇLÜ SİLAH
F.Bahçe'nin maç öncesi favori gösterilmesi, Trabzonsporlu oyuncuları ekstra motive etti. Kaptanlar Uğurcan,Denswil, Visca ve Bakasetas, uzunzamandır alınamayan galibiyeti örnekgöstererek takımı hedefe kilitledi. Sakatlıktan yeni çıkanlar da dahil her bir oyuncu sahada olmak için can attı.
TAKTİK DİSİPLİNE TAM BAĞLILIK
Abdullah Avcı, galibiyet için taktik disipline bağlılığın en önemli unsur olduğunu sürekli vurguladı. Futbolcular da skor3-0'ken ve 3-2'ye gelsede bu disiplinden hiçtaviz vermedi.
YÖNETİM ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI TRABZONSPOR
Yönetimi, dev maç öncesi oyuncu ve personelin maaş ödemelerini günü gelmeden yatırdı. Bu hamle takımdamoralleri yükseltti. Ayrıca karşılaşmaya özel bir prim koyulmasa da galibiyet sonrası oyunculara jest yapıldı.
FENER AVCISI!
TAKIMINDA ikinci döneminde önemli bir zafer elde ederek 26 yıllık Kadıköy surlarını yıkan Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı maçlarda 3'üncü kez Fenerbahçe'yi liderlik koltuğundan etti. 2021-22 sezonunda 19 puanla lider olan Kanarya'yı 3-1 yenerek zirveye yerleşen Avcı yönetimindeki Fırtına, 2022- 23 sezonunun 15'inci haftasında 29 puanla zirvedeki rakibini 2-0 mağlup ederek koltuğundan indirmişti. Pazar gecesi de 30 puanla ilk sırada olan Fenerbahçe'yi 3-2 devirip sarı-lacivertlilere aynı hüsranı yaşattı. Bu arada Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı dönemde 3 büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez kaybetti. Bordo-mavililer; Fenerbahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile dış sahadaki 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.
'HEPİNİZİ YENDİK!'
Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyeti yerel basında çarpıcı başlıklarla yer buldu. Kuzey Ekspres Gazetesi, "İster milyon dolarlar, Eurolar harca, ister yıldızları topla, istersen de TFF, MHK'ya oyna: Bu iş yürek ister koçum" başlığını attı. Son Nokta Gazetesi, "VAR'nızı YOK'unuzu, hepinizi yendik" yorumunu yaptı. Taka Gazetesi ise "26 yıllık hasret bitti, Fener'in havası söndü!" manşetiyle zaferi okuyucularına aktardı.
TAKIMA SEVGİ SELİ
FENERBAHÇE maçının ardından kente dönen Trabzonspor kafilesini havalimanında çok sayıda taraftar, meşale ve marşlar eşliğinde karşıladı. Futbolcular,takıma gönül verenlerlegalibiyeti kutladı.