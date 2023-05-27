Fark büyük

rabzonspor'un forvet bölgesi için kadrosuna katmayı düşündüğükulübü Dinamo Zagreb'le sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.Petkovic'in bedelsiz olarak elinden çıkmasını istemeyen Zagreb, yıldız futbolcuya en ciddi ilgiyi gösteren Trabzonspor ile pazarlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin, 28 yaşındaki oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli önerdiği ancak rakamın kabul edilmediği belirtildi.Trabzonspor'da hedef, yeni sezon kampı öncesinde transferleri erkenden bitirerek kadroyu oluşturmak.16 Eylül 1994'te Hırvatistan'ın Metkovic kentinde doğdu. Daha önce NK Metkovic, NK Zagreb, Dragovoljac, Catania, Varese, Reggiana 1919, Virtus Entella, Trapani, Hellas Verona ve Bologna takımlarının formalarını terletti.Katar'daki Dünya Kupası'nda ülkesi adına Brezilya karşısında fileleri sarstı.BORDO-mavililer, altyapıyı geliştirmek amacıyla Double Pass firması ile anlaşma yapmıştı. Double Pass yetkilileri, 15 ay sürecek proje kapsamında haftada dört gün hem idari çalışanlarla hem antrenörlerle hem de oyuncularla bir araya geliyor. Ancak firmanın hazırladığı ilk rapor, 31 Mayıs'ta yönetim kuruluna sunulacak. Bu rapor doğrultusunda altyapının ihtiyaçları, teknik adam kadrosunun yeterli olup olmadığı, altyapıda görev yapan oyuncuların potansiyelleri ve eksik yönleriyle ilgili bir sunum yapılacak. Bu sunumun ardından Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun rapora harfiyen uyarak altyapıda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.