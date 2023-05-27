Fark büyük

28 yaşındaki forvetin kulübü Dinamo Zagreb, bordo-mavililerin önerdiği 1.5 milyon Euro’ya karşılık 4 milyon Euro talep etti. Yapılan tüm görüşmelere rağmen indirime de yanaşmadı
Trabzonspor'un forvet bölgesi için kadrosuna katmayı düşündüğü Bruno Petkovic'in, kulübü Dinamo Zagreb'le sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Hırvat ekibi, oyuncusununmukavelesini uzatmak için girişimlerdebulunurken, olumsuzyanıt aldı. Petkovic'in bedelsiz olarak elinden çıkmasını istemeyen Zagreb, yıldız futbolcuya en ciddi ilgiyi gösteren Trabzonspor ile pazarlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin, 28 yaşındaki oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli önerdiği ancak rakamın kabul edilmediği belirtildi. Bordo-mavili yöneticiler, Hırvattakımının 4 milyon Euro talepettiği Petkovic için yapılan görüşmelerdenistediği sonucu çıkaramadığıtakdirde başka oyuncularayönelecek. Trabzonspor'da hedef, yeni sezon kampı öncesinde transferleri erkenden bitirerek kadroyu oluşturmak.
DEĞERİ 6 MİLYON €
16 Eylül 1994'te Hırvatistan'ın Metkovic kentinde doğdu. Daha önce NK Metkovic, NK Zagreb, Dragovoljac, Catania, Varese, Reggiana 1919, Virtus Entella, Trapani, Hellas Verona ve Bologna takımlarının formalarını terletti. Bugüne kadar5 Hırvatistan Ligi ve 1Hırvatistan Kupası şampiyonluğusevinci yaşadı. Katar'daki Dünya Kupası'nda ülkesi adına Brezilya karşısında fileleri sarstı. Güncel piyasa değeri6 milyon Euro.
TRABZONSPOR'DA ALTYAPI HAREKÂTI
BORDO-mavililer, altyapıyı geliştirmek amacıyla Double Pass firması ile anlaşma yapmıştı. Double Pass yetkilileri, 15 ay sürecek proje kapsamında haftada dört gün hem idari çalışanlarla hem antrenörlerle hem de oyuncularla bir araya geliyor. Ancak firmanın hazırladığı ilk rapor, 31 Mayıs'ta yönetim kuruluna sunulacak. Bu rapor doğrultusunda altyapının ihtiyaçları, teknik adam kadrosunun yeterli olup olmadığı, altyapıda görev yapan oyuncuların potansiyelleri ve eksik yönleriyle ilgili bir sunum yapılacak. Bu sunumun ardından Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun rapora harfiyen uyarak altyapıda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.