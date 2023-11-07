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Giriş Tarihi: 7.11.2023

Farkımız aklımız!

YUNUS EMRE SEL
Farkımız aklımız!

Analizlerde tecrübeli hocanın, “F.Bahçe’nin ilk ciddi sınavı. Sizinle ilgili kaygıları, korkuları var. En büyük silahımız; oyun aklımız ve cesaretimiz” sözleri dikkat çekti

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı aldığı 3-2'lik galibiyetin yankıları hâlâ sürerken, bordomavili kulüpten flaş bir paylaşım geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, maç haftasında takımı hem psikolojik hem de taktik anlamında hazırladığı görüntülerde yaptığı konuşmalar dikkat çekti. Tecrübeli hocanın analizlerde, "Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Onların ilk ciddi sınavı. Kaygıları, korkuları var sizinle alakalı. Onlar daha sıkıntılılar. Az temaslı oyun oynayacağız. En büyük silahımız; oyun aklımız ve cesaretimiz" dediği görüldü. Ayrıca Onuachu'nun golünün de çalışıldığı aktarıldı. Maç sonrası soyunma odasında Avcı takıma hitap ederken bir anda "Bir şey daha söyleyeceğim, kameraları kapatın" dedi. O anda ne söylediği, sosyal medyada büyük merak konusu oldu.

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