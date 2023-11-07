Farkımız aklımız!

Fenerbahçe'ye karşı aldığı 3-2'lik galibiyetin yankıları hâlâ sürerken, bordomavili kulüpten flaş bir paylaşım geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, maç haftasındagörüntülerde yaptığı konuşmalar dikkat çekti. Tecrübeli hocanın analizlerde, "Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Onların ilk ciddi sınavı. Kaygıları, korkuları var sizinle alakalı.En büyük silahımız; oyun aklımız ve cesaretimiz" dediği görüldü. Ayrıca Onuachu'nun golünün de çalışıldığı aktarıldı. Maç sonrası soyunma odasında Avcı takıma hitap ederken bir andadedi. O anda ne söylediği, sosyal medyada büyük merak konusu oldu.