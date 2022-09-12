Farkımızı gösterelim

EFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor. Bu akşamki zorlu mücadele için planlarını hazırlayan teknik direktör Abdullah Avcı, dünkü idman sonrası oyuncularına son uyarılarını yaptı. Zorlu bir fikstürden geçtiklerini hatırlatan Avcı,dedi.Sahada diri, birbiriyle yardımlaşan ve daha fazla boş koşu yapan bir Trabzonspor olması gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı,diye konuştu.takımda son üç resmi karşılaşmada kaleyi Muhammet Taha Tepe'ye teslim eden Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçıyla birlikte geri dönüyor. Tecrübeli file bekçisinin sakatlığını tamamen atlattığı ve kaleyi devralmaya hazır olduğu belirtildi.TRABZONSPOR'DA Ümraniyespor maçında sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Dorukhan Toköz, Adana Demirspor deplasmanına giden takım arkadaşlarını uğurladı. Tecrübeli oyuncu, takımdan zorlu maç için 3 puan sözü aldı.