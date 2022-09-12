Farkımızı gösterelim

Adana Demirspor maçından mutlaka galibiyetle ayrılmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Hataların bedeli ağır oldu. Artık gerçek Trabzonspor’u herkese izletmeliyiz” dedi
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor. Bu akşamki zorlu mücadele için planlarını hazırlayan teknik direktör Abdullah Avcı, dünkü idman sonrası oyuncularına son uyarılarını yaptı. Zorlu bir fikstürden geçtiklerini hatırlatan Avcı, "Evet,tüm kulvarlar zor olabilir,rakipler de güçlü olabilir amabunların hiçbiri bahane olamaz.Biz kaliteli bir takımız.Ferencvaros maçı geridekaldı. Şimdi önümüzebakmalıyız" dedi.
UZAKTAN ŞUT ATMAYA ÇEKİNMEYİN
Sahada diri, birbiriyle yardımlaşan ve daha fazla boş koşu yapan bir Trabzonspor olması gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Daha fazlarakibin arkasına ve kenarlardan cezasahasının içindeki hedefe doğrupaslar atmalıyız. Kaliteli ayaklarasahibiz. Uzaktan şut çekmektende geri durmayın.Fark yaratın.GerçekTrabzonspor'uartıkherkese izletmeliyiz" diye konuştu.
UĞURCAN ELDİVENLERİ ALIYOR BORDO-MAVILI takımda son üç resmi karşılaşmada kaleyi Muhammet Taha Tepe'ye teslim eden Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçıyla birlikte geri dönüyor. Tecrübeli file bekçisinin sakatlığını tamamen atlattığı ve kaleyi devralmaya hazır olduğu belirtildi.
Dorukhan söz aldı
TRABZONSPOR'DA Ümraniyespor maçında sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Dorukhan Toköz, Adana Demirspor deplasmanına giden takım arkadaşlarını uğurladı. Tecrübeli oyuncu, takımdan zorlu maç için 3 puan sözü aldı.