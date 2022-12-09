F.Bahçe ile kırılma maçı oynayacağız

Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Antalya kampının kendilerine çok iyi geldiğini söyledi. Tecrübeli kaleci, "Hocamızın istediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Ciddi rakiplerle hazırlık maçı oynadık. Önümüzde önemli bir Fenerbahçe karşılaşması var ve ona iyi bir şekilde hazırlandık.Kazanırsak moral açısından bize iyi gelecektir. Aksi bir sonuçta da çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum" dedi.Sezonun kalan bölümünü değerlendiren Uğurcan, "Şampiyonlar Ligi'ne play-off ile başladık, sonra gruplarda fena olmayan performans sergiledik ama 9 puanla gruptan çıkamadık. Şimdi Konferans Ligi'nde Basel ile karşılaşacağız.Bir yarış varsa Trabzonspor sonuna kadar peşinde koşar. Bunu başaracak kaliteye ve güce sahibiz. Avrupa ile birlikte lig ve kupada da tüm maçları kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu.MilliTakım için gittiği ülkesinden pasaportunun süresi dolunca geri dönemeyen Lahtimi, 8 günlük gecikmenin ardından Antalya kampına dahil oldu.Öte yandan Trabzonspor'un Antalya kampı bugün sona erecek. Bordomavililer, yarın Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı için Kocaeli'ne hareket edecek.