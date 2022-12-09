Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri F.Bahçe ile kırılma maçı oynayacağız
Giriş Tarihi: 9.12.2022

F.Bahçe ile kırılma maçı oynayacağız

YUNUS EMRE SEL
F.Bahçe ile kırılma maçı oynayacağız

Uğurcan Çakır, ara sonrası çıkacakları kritik karşılaşma için “Yarıştan kopmak için erken ama bir kırılma maçı olabilir” değerlendirmesinde bulundu

Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Antalya kampının kendilerine çok iyi geldiğini söyledi. Tecrübeli kaleci, "Hocamızın istediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Ciddi rakiplerle hazırlık maçı oynadık. Önümüzde önemli bir Fenerbahçe karşılaşması var ve ona iyi bir şekilde hazırlandık. Yarıştan kopmak için erken ama bu maç bir kırılma maçı olabilir. Kazanırsak moral açısından bize iyi gelecektir. Aksi bir sonuçta da çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum" dedi.

HER KULVARDA YARIŞACAK GÜÇTEYİZ
Sezonun kalan bölümünü değerlendiren Uğurcan, "Şampiyonlar Ligi'ne play-off ile başladık, sonra gruplarda fena olmayan performans sergiledik ama 9 puanla gruptan çıkamadık. Şimdi Konferans Ligi'nde Basel ile karşılaşacağız. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bir yarış varsa Trabzonspor sonuna kadar peşinde koşar. Bunu başaracak kaliteye ve güce sahibiz. Avrupa ile birlikte lig ve kupada da tüm maçları kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu.

LAHTİMİ NİHAYET KAMPTA
Milli Takım için gittiği ülkesinden pasaportunun süresi dolunca geri dönemeyen Lahtimi, 8 günlük gecikmenin ardından Antalya kampına dahil oldu. Faslı futbolcu, yaşanan aksaklık nedeniyle teknik ekipten özür diledi. Öte yandan Trabzonspor'un Antalya kampı bugün sona erecek. Bordomavililer, yarın Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı için Kocaeli'ne hareket edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den YENİ açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı, şartı olacak mı?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü
SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik sürece girildi! Yeni yılda emeklilerin maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan asgari ücret açıklaması
'6 yaşındaki kız çocuğuna istismara' tepkiler peş peşe yükseldi! Diyanet'ten açıklama
Edirne'yi İstanbul'a bağlayan projede tarih belli oldu: Seyahat süresi 1,5 saate düşecek
Elmalı davası nedir, karar ne oldu? Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı davası son durum ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
F.Bahçe ile kırılma maçı oynayacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA