F.Bahçe’ye sürprizi var

Uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğun ardından kötü bir sezon geçiren Trabzonspor, Fenerbahçe maçına final olarak bakıyor.Ligin kalan bölümünde oyuncuların kondisyon olarak düşmemesine özen gösteren teknik direktör Bjelica, aynı zamanda zihinsel olarak da iyi duruma gelmeleri için çalışıyor.TAKIMIN başında ilk büyük maçına çıkacak Hırvat hoca, bu karşılaşmaya kendini de özel hazırladı., kazanarak hem kendisi hem de ekibi adına gelecek için olumlu sinyaller vermek düşüncesinde.BJELICA, F.Bahçe maçına hangi oyun formasyonuyla çıkacağını ise bir sır gibi saklıyor.ancak bir sürpriz hazırlığı içerisinde olduğu ifade edildi.11'de oynayacak duruma gelmesi de Bjelica'yı çok sevindirdi.sahasında kazandığıAnkaragücü maçısonrası sadece ikigün izin yaptı.Bordomavililer,yoğun kondisyonyüklemesiylegerçekleşen antrenmanlardaçok isteklive moralliydi.