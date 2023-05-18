F.Bahçe’ye sürprizi var

Trabzonspor’un yeni hocası Bjelica, antrenmanlarda 3 farklı diziliş denedi. Hırvat çalıştırıcı, sarı-lacivertlilere özel plan yaptı
Uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğun ardından kötü bir sezon geçiren Trabzonspor, Fenerbahçe maçına final olarak bakıyor. Alınacak 3 puan,hem deplasmandaki kötü gidişe son vermekhem de sezonu mutlu bitirmek için fırsat olarakgörülüyor. Ligin kalan bölümünde oyuncuların kondisyon olarak düşmemesine özen gösteren teknik direktör Bjelica, aynı zamanda zihinsel olarak da iyi duruma gelmeleri için çalışıyor. F.Bahçe maçının kazanılmasıdurumunda hem kendilerinin hem de taraftarınmutlu olacağını ısrarla oyuncularına işledi.
GELECEĞE IŞIK TUTMAK İÇİN KENDİNİ DE HAZIRLADI
TAKIMIN başında ilk büyük maçına çıkacak Hırvat hoca, bu karşılaşmaya kendini de özel hazırladı. Fenerbahçe ile geçmişte yapılan maçlarabakan Bjelica, kazanarak hem kendisi hem de ekibi adına gelecek için olumlu sinyaller vermek düşüncesinde. Bjelica, takımınbaşında çıktığı ilkiki maçta Sivas'a4-1, Konya'ya2-1 yenilmiş,Ankaragücü'nü2-0'la geçipgalibiyet sevinciyaşamıştı.
YILDIZLAR SAHADA
BJELICA, F.Bahçe maçına hangi oyun formasyonuyla çıkacağını ise bir sır gibi saklıyor. Daha önce mecburi olarak3-5-2'yi denediğini söyleyen Hırvathocanın, 4-4-2 ve 4-3-3 sistemlerini deidmanlarda denediği ancak bir sürpriz hazırlığı içerisinde olduğu ifade edildi. Trezeguet, Abdülkadir, Visca veSiopis'in 11'de oynayacak duruma gelmesi de Bjelica'yı çok sevindirdi.
FIRTINA'NIN ENERJİSİ ÇOK YÜKSEK
TRABZONSPORsahasında kazandığıAnkaragücü maçısonrası sadece ikigün izin yaptı. Büyükkarşılaşmaya 12günlük süre olmasınarağmen seçimgünü bile idmanyapıldı. Bordomavililer,yoğun kondisyonyüklemesiylegerçekleşen antrenmanlardaçok isteklive moralliydi.