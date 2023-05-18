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Giriş Tarihi: 18.5.2023

F.Bahçe’ye sürprizi var

YUNUS EMRE SEL
F.Bahçe’ye sürprizi var

Trabzonspor’un yeni hocası Bjelica, antrenmanlarda 3 farklı diziliş denedi. Hırvat çalıştırıcı, sarı-lacivertlilere özel plan yaptı

Uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğun ardından kötü bir sezon geçiren Trabzonspor, Fenerbahçe maçına final olarak bakıyor. Alınacak 3 puan, hem deplasmandaki kötü gidişe son vermek hem de sezonu mutlu bitirmek için fırsat olarak görülüyor. Ligin kalan bölümünde oyuncuların kondisyon olarak düşmemesine özen gösteren teknik direktör Bjelica, aynı zamanda zihinsel olarak da iyi duruma gelmeleri için çalışıyor. F.Bahçe maçının kazanılması durumunda hem kendilerinin hem de taraftarın mutlu olacağını ısrarla oyuncularına işledi.

GELECEĞE IŞIK TUTMAK İÇİN KENDİNİ DE HAZIRLADI
TAKIMIN başında ilk büyük maçına çıkacak Hırvat hoca, bu karşılaşmaya kendini de özel hazırladı. Fenerbahçe ile geçmişte yapılan maçlara bakan Bjelica, kazanarak hem kendisi hem de ekibi adına gelecek için olumlu sinyaller vermek düşüncesinde. Bjelica, takımın başında çıktığı ilk iki maçta Sivas'a 4-1, Konya'ya 2-1 yenilmiş, Ankaragücü'nü 2-0'la geçip galibiyet sevinci yaşamıştı.

YILDIZLAR SAHADA
BJELICA, F.Bahçe maçına hangi oyun formasyonuyla çıkacağını ise bir sır gibi saklıyor. Daha önce mecburi olarak 3-5-2'yi denediğini söyleyen Hırvat hocanın, 4-4-2 ve 4-3-3 sistemlerini de idmanlarda denediği ancak bir sürpriz hazırlığı içerisinde olduğu ifade edildi. Trezeguet, Abdülkadir, Visca ve Siopis'in 11'de oynayacak duruma gelmesi de Bjelica'yı çok sevindirdi.

FIRTINA'NIN ENERJİSİ ÇOK YÜKSEK
TRABZONSPOR sahasında kazandığı Ankaragücü maçı sonrası sadece iki gün izin yaptı. Büyük karşılaşmaya 12 günlük süre olmasına rağmen seçim günü bile idman yapıldı. Bordomavililer, yoğun kondisyon yüklemesiyle gerçekleşen antrenmanlarda çok istekli ve moralliydi.

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F.Bahçe’ye sürprizi var
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