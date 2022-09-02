Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Ferencvaros-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı
Giriş Tarihi: 2.9.2022 17:37

Ferencvaros-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı

AA
Ferencvaros-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü deplasmanda Ferencvaros ile yapacağı maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan temsilcisiyle Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanacak karşılaşmanın misafir tribün biletlerinin saat 17.00 itibarıyla satışa sunulduğu belirtildi.

Sınırlı sayıdaki biletlerin, e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden 700 lira (36 avro-37 dolar) bedelle satın alınabileceği, bilet satışının, misafir tribün kapasitesi dolana veya 5 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği kaydedildi.

Karşılaşma için toplu bilet satışı gerçekleştirilmeyeceği ve bir kişinin yalnızca bir adet bilet satın alabileceği aktarılan açıklamada, "Misafir takım tribünü biletleri için e-bilet.trabzonspor.org.tr haricinde bilet satışı yapılmayacak, nakit karşılığı elden bilet satışı gerçekleştirilmeyecektir. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra biletler taraftarlarımıza e-mail yoluyla 6 Eylül Salı günü gönderilecektir. Eksik veya hatalı bilgi içeren formlar otomatik olarak reddedilecek ve bilet satışı gerçekleşmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Misafir tribününden bilet alan taraftarların Macaristan saatine göre 18.30-20.00 arası Budapeşte'de toplanarak toplu olarak karşılaşmanın oynanacağı stada gideceği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları tıkla sorgula hemen!
GSB kura sonuçları 2022 isim listesi İŞKUR: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Aile Destek Programı eylül ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır, nereden?
Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji'den 10 il için kritik yağış bilgisi
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
2022 Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Programı ödemeleri güncel durum
Son dakika | Avrupa için korkutan uyarı; Kitlesel yoksulluk ve açlık yaşanabilir
Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, ne zamana kadar sürüyor, ne kadar? Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı e devlet
Son dakika: Hablemitoğlu suikastının zanlısıydı! Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ferencvaros-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA