Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Fırtına A Spor’da esecek
Giriş Tarihi: 15.8.2024

Fırtına A Spor’da esecek

Fırtına A Spor’da esecek
Trabzonspor'un, Avrupa Ligi'ndeki 'tamam mı, devam mı' maçı bugün 19.00'dan itibaren A Spor ekranlarında olacak… Evinde 1-0 kaybeden bordomavililere Radip Wien deplasmanında iki farklı galibiyet gerekiyor. Tek farklı kazanırsa maç uzayacak. Beraberlik Avusturya temsilcisini play-off'a taşıyacak. Heyecan fırtınasına sahne olacak mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak izlenecek. Trabzon turu geçerse play-off'ta Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak. Elenirse yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına A Spor’da esecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA