Fırtına A Spor’da esecek

Trabzonspor'un, Avrupa Ligi'ndeki 'tamam mı, devam mı'
maçı bugün 19.00'dan itibaren A Spor ekranlarında olacak…
Evinde 1-0 kaybeden bordomavililere Radip Wien deplasmanında iki farklı galibiyet gerekiyor. Tek farklı kazanırsa maç uzayacak. Beraberlik Avusturya temsilcisini play-off'a taşıyacak. Heyecan fırtınasına sahne olacak mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak izlenecek.
Trabzon turu geçerse play-off'ta Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.
Elenirse yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.