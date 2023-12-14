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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Fırtına Avrupa’da oyuncu avında!

YUNUS EMRE SEL
Fırtına Avrupa’da oyuncu avında!

Trabzonspor’un scout ekibi, Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda düğmeye bastı. Fransa, Rusya ve İngiltere’de oyuncu izleyen yetkililer, transfer rotasını çizecek

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle topa hakimiyeti yüksek olan, hızlı oyunu tercih eden ve takıma direkt katkı yapabilecek isimleri kadrosuna katmak istiyor. Yapılan bu planlama doğrultusunda ise scout ekibi, Avrupa'nın birçok yerinde oyuncu izleme ve tespit çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Polonya, Danimarka ve Portekiz gibi ülkelerde izlemeler yapan scout ekibinin bu kez Fransa, Rusya ve İngiltere'ye yöneldiği öğrenildi. Yaklaşık 1 haftadır yurt dışında bulunan scout ekibi yetkililerinin, belirlenen isimleri teknik ekiple paylaşacağı ve hazırlanacak ortak rapor doğrultusunda transfere son şeklin verileceği ifade edildi.

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Fırtına Avrupa’da oyuncu avında!
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