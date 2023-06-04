Fırtına coştu bi kere!

Yaklaşık 30 metre mesafeden füzesiyle ağları sarsarak skoru 3-1'e getiren Bakasetas, tribünlerden büyük alkış alırken maçı bitiremedi. 47. dakikada ikili mücadelede yerde kalan Yunan yıldız, saha kenarına değişiklik işareti yaptı ve yerini Enis Bardhi'ye bıraktı.Hamsik'e övgü yağdıran Hırvat hoca, "Onun son antrenörü olduğum için mutluyum" dediTeknik Direktörü Nenad Bjelica, çok iyi bir oyunla güzel bir skor aldıklarını söyledi. 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Kalecimiz Taha, stoperimiz Taha şans buldu, Dorukhan uzun sakatlık sonrası bizimleydi. Bunlar da önemliydi. 5 gol attık ve 5 golü de başka oyuncumuz kaydetti. Hak ettiğimiz bir sonuç. Taraftarımız bu sezon belki hayal kırıklığı yaşadı ama sahamızdaki son maçı farklı kazanarak onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum" dedi. Hırvat hoca, Hamsik ile ilgili ise "Beraber çalıştığım en büyük oyunculardan. Harika bir insan. Böyle bir vedayı hak ediyor. Artık bizimle olmayacak. Onun son antrenörü olmak benim için büyük gurur" şeklinde konuştu.SEZON sonunda futbol kariyerini noktalayacağını açıklayan Marek Hamsik dün Trabzonspor taraftarının karşısında son kez sahne aldı. Sahaya kaptan çıkan Slovak yıldız, iç sahadaki son maçını bir gol, bir asist ile tamamladı.Çok duygusal bir gece yaşadığını söyleyen Hamsik, "Burada iki harika yıl geçirdim, şampiyonluk unutulmazdı. Trabzonspor hep kalbimde olacak" diye konuştu.Trabzonspor'daSüper Lig'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan ve 272 gün formasından uzak kalan Dorukhan Toköz, Alanyaspor maçıyla sahalara geri döndü. Uzun tedavi sürecini tamamlayarak 82. dakikada oyuna giren 27 yaşındaki futbolcuya bordo-mavili taraftarlar da alkışlarla destek oldu.