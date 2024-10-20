Fırtına duvarı yıktı

Başakşehir'i deviren Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 8 lig maçının sadece 1'ini kaybetti.Karadeniz ekibi, tek yenilgisini evinde F.Bahçe (3-2) karşısında yaşadı.Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir karşılaşmasıyla kariyerindeki 1000. maçına çıktı. Bunu başaran ilk Türk teknik direktör olan deneyimli hoca maçın ardından şunları söyledi: "2 galibiyet-6 beraberlik, olumsuz bir tablo. Sıkıntılı dönemde öz güvene, puanlara ihtiyaç vardı. Oyuncularım oyuna hâkimdi. Allah yardım etti, son dakikada gol geldi. Böyle olması belki de daha iyi oldu. Moralli, güvenli ve puan olarak üstte olan bir takımı yenmek önemliydi.Oyuncuların 1-0'dan sonra coşkusunu görünce anlıyorum ki içlerindeki güveni çıkartamıyorlar. 3 puan önemliydi.Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, büyük fedakârlıkla sahaya çıktı. Maç öncesinde yapılan idmanlara sakatlığı nedeniyle katılmadı. A Milli Takım kampından problemli dönen başarılı eldiven, Başakşehir karşısında isabet eden 2 şutta da başarılı olarak kritik galibiyette rol aldı.GALİBİYETİ getiren Visca, Konyaspor (3-2) maçının ardından Başakşehir ağlarını da sarstı. Bu sezon gol sayısını 2'ye yükselten 34 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerinde 99. golünü kaydetti. Visca, 1000. maçına çıkan hocası Şenol Güneş'e galibiyet hediyesi verdi.