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Giriş Tarihi: 11.1.2024

Fırtına için tek yol zafer

Fırtına için tek yol zafer
Süper Lig'de son 4 maçında 10 puan toplayan ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştıran Trabzonspor, 16. hafta erteleme maçında sahasında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Sezonun ilk yarısının son karşılaşmasından galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmeyi arzulayan bordo-mavililer, tehlike hattında yer alan Samsun karşısında kaza yaşamak istemiyor. İçeride oynadığı son iki maçta galibiyete hasret kalıp 5 puan yitiren Karadeniz ekibi, bu tabloyu da değiştirerek taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Nicolas Pepe forma giyemeyecek. Ayrıca Mislav Orsic, Stefano Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün de sakatlıkları sürüyor.

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Fırtına için tek yol zafer
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