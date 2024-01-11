Fırtına için tek yol zafer

Süper Lig'de son 4 maçında 10 puan toplayan ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştıran Trabzonspor, 16. hafta erteleme maçında sahasında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Sezonun ilk yarısının son karşılaşmasından galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmeyi arzulayan bordo-mavililer, tehlikehattında yer alan Samsun karşısındakaza yaşamak istemiyor. İçeride oynadığı son iki maçta galibiyete hasret kalıp 5 puan yitiren Karadeniz ekibi, bu tabloyuda değiştirerek taraftarlarınısevindirmeyi hedefliyor. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Nicolas Pepe forma giyemeyecek. Ayrıca Mislav Orsic, Stefano Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün de sakatlıkları sürüyor.