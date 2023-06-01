Fırtına ilk peşinde

Trabzonspor, Bjelica yönetiminde hafta sonu sahasında Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilki gerçekleştirecek. Son 2 maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumundabu sezon ilk kez art arda 3 galibiyete imzaatacak. Aynı zamanda rakibinden ilk yarıdaki 5-0'lık mağlubiyetin rövanşını da almış olacak
ALANYA BİLETLERİ SATIŞTA BORDO-MAVİLİLERİN, cumartesi günü saat 19.00'da Alanyaspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı. 400 ila 50 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlere son dönemde takımın yakaladığı çıkış ve bu sezon iç sahadakison karşılaşma olması nedeniyle Trabzonsporlu taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.