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Giriş Tarihi: 1.6.2023

Fırtına ilk peşinde

Fırtına ilk peşinde
Trabzonspor, Bjelica yönetiminde hafta sonu sahasında Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilki gerçekleştirecek. Son 2 maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyete imza atacak. Aynı zamanda rakibinden ilk yarıdaki 5-0'lık mağlubiyetin rövanşını da almış olacak

ALANYA BİLETLERİ SATIŞTA
BORDO-MAVİLİLERİN, cumartesi günü saat 19.00'da Alanyaspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı. 400 ila 50 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlere son dönemde takımın yakaladığı çıkış ve bu sezon iç sahadaki son karşılaşma olması nedeniyle Trabzonsporlu taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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