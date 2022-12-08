Fırtına salladı ama yıkamadı

Trabzonspor, Antalya Belek'te oynadığı ikinci hazırlık maçında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 3. dakikasındapasında Trezeguet ceza sahası dışından ağları sarstı. 7'de genç sol bek Arif'in hatasında araya girenskora denge getirdi. 22'de savunmanın hatasını iyi değerlendirentopu kalecinin üzerinden aşırtarak filelere gönderdi. 63'te ise Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu Mateta, altıpas içinden çerçeveye yollayarak skoru belirledi.Kampı oldukça verimli geçiren 23 yaşındaki futbolcu, atılan ilk golün hazırlayıcısıydı. Oyunu iki yönlü oynamaya çalışan Abdülkadir, takımın en üretken isimlerinden.Yenilen golde hata yapsa da oyunda olduğu sürede bir Premier Lig takımına karşı iyi sinyaller verdi. Savunma kabiliyeti iyi olan Arif, sol bek bölgesini zorluyor.İlk hazırlık maçında olduğu gibi yine golünü atmayı başardı. Maç içerisinde oldukça hırslı gözüken ve sezonun geride kalan bölümüne oranla hızlanan Trezeguet, hem sağ hem sol kanatta iyi çalıştı.Orta saha oyuncusu olmasına rağmen stoperde de geçmişte oynayan Gbamin, Crystal Palace maçında da burada görev yaptı.Bireysel olarak neredeyse hata yapmayan Gbamin, sorumluluk alarak da sürekli arkadan oyun kurmaya çalıştı.