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Giriş Tarihi: 8.12.2022

Fırtına salladı ama yıkamadı

YUNUS EMRE SEL
Fırtına salladı ama yıkamadı

Trabzonspor, İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace karşısında önce Trezeguet, ardından da Umut Bozok ile öne geçti ancak direnemedi. Ada ekibi, Edouard ve Mateta ile yanıt verdi

Trabzonspor, Antalya Belek'te oynadığı ikinci hazırlık maçında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 3. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün pasında Trezeguet ceza sahası dışından ağları sarstı. 7'de genç sol bek Arif'in hatasında araya giren Olise'nin pasında topla buluşan Edouard skora denge getirdi. 22'de savunmanın hatasını iyi değerlendiren Umut, topu kalecinin üzerinden aşırtarak filelere gönderdi. 63'te ise Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu Mateta, altıpas içinden çerçeveye yollayarak skoru belirledi.

KİM NASIL OYNADI?

ABDÜLKADİR ÖMÜR:
Kampı oldukça verimli geçiren 23 yaşındaki futbolcu, atılan ilk golün hazırlayıcısıydı. Oyunu iki yönlü oynamaya çalışan Abdülkadir, takımın en üretken isimlerinden.
ARİF BOŞLUK: Yenilen golde hata yapsa da oyunda olduğu sürede bir Premier Lig takımına karşı iyi sinyaller verdi. Savunma kabiliyeti iyi olan Arif, sol bek bölgesini zorluyor.
TREZEGUET: İlk hazırlık maçında olduğu gibi yine golünü atmayı başardı. Maç içerisinde oldukça hırslı gözüken ve sezonun geride kalan bölümüne oranla hızlanan Trezeguet, hem sağ hem sol kanatta iyi çalıştı.
GBAMİN: Orta saha oyuncusu olmasına rağmen stoperde de geçmişte oynayan Gbamin, Crystal Palace maçında da burada görev yaptı.
Bireysel olarak neredeyse hata yapmayan Gbamin, sorumluluk alarak da sürekli arkadan oyun kurmaya çalıştı.

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Fırtına salladı ama yıkamadı
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