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Giriş Tarihi: 14.7.2024

Fırtına tam gaz

YUNUS EMRE SEL
Fırtına tam gaz

Bordo-mavili takım Macaristan’da Pancevo’yu yenerken ikinci maçını da kazandı. Galibiyet golleri Bardhi, Edin Visca ve Enis Destan’dan geldi

Trabzonspor, Macaristan kampındaki ikinci ve son hazırlık maçında Sırbistan ekibi Zeleznicar Pancevo'yu 3-1 yendi. Karşılaşmada Cihan Çanak, Trezeguet ve Nwakaeme performanslarıyla dikkat çeken isimler oldu. 43. dakikada Visca'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Bardhi skoru 1-0 yaptı. 56. dakikada ise bu kez Trezeguet'nin ceza sahasında yere indirilmesiyle Fırtına penaltı kazandı. Atışı kullanana Visca topu ağlara gönderdi. 74'te rakip takım farkı bire indirdi. Bordomavililer, 77. dakikada cevap verdi. Cihan Çanak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Enis Destan topu filelerle buluşturdu: 3-1. Abdullah Avcı'nın öğrencileri daha önce de Szeged'i 2-1 mağlup etmişti.
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Fırtına tam gaz
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