Fırtına tam gaz

rabzonspor, Macaristan kampındaki ikinci ve son hazırlık maçında Sırbistan ekibi Zeleznicar Pancevo'yu 3-1 yendi.43. dakikada Visca'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Bardhi skoru 1-0 yaptı. 56. dakikada ise bu kez Trezeguet'nin ceza sahasında yere indirilmesiyle Fırtına penaltı kazandı. Atışı kullanana Visca topu ağlara gönderdi. 74'te rakip takım farkı bire indirdi. Bordomavililer, 77. dakikada cevap verdi. Cihan Çanak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Enis Destan topu filelerle buluşturdu: 3-1.