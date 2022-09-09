Fırtına tatsız başladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yapılan bireysel hatalara dikkat çekti. "Hızla daha iyiye gidiyoruz ve gücümüz de var" diyen deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi: "Bireysel olarak bu kadar hata yapmamalıyız. 2. gol bireysel hata.İlk yarı 3 kere bireysel hatadan gol yiyoruz. Oyunu daha domine edip hızlı oynamalıyız.Oyunun bütününde daha iyi olmalıyız. Deneyimli ve teknik kapasitesi yüksek bir takımız. Nasıl başladığımız değil nasıl bittiği önemli. Parça parça memnun olduklarım var ama bütünden memnun değilim."MACAR ekibine karşı Türk takımlarının yüzü bir türlü gülmedi. Ferencvaros'aToplamda 4 maçta da takımlarımız Ferencvaros'a karşı galibiyet elde edemedi.BORDO-MAVILILERIN kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, Ferencvaros deplasmanında kulübedeydi. Milli oyuncu ikinci yarının başında oyuna dahil olurken 1204 gün sonra da resmi maçta Trabzonspor forması giymiş oldu. Yusuf, Karadeniz ekibi ile en son resmi karşılaşmasınıkazanılan Ç. Rize karşılaşmasında oynamıştı.Karadeniz temsilcisi, Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişata dün de 'dur' diyemedi. Bordomavililer Kasım 2014'te Metalist Kharkiv'i yenmesinin ardından bu turnuvada oynadığı 10 maçta 9 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken galibiyet elde edemedi.