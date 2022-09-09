Fırtına tatsız başladı

5’te Nguen ile öne geçen Ferencvaros, 16’da 10 kişi kaldı. Traore ve Nguen’in (pen.) gollerine Gomez ve Umut yanıt verse de 87’de Yusuf’un golü VAR’a takılınca UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki ilk maçı puansız kapattık
AVCI: NASIL BİTTİĞİ ÖNEMLİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yapılan bireysel hatalara dikkat çekti. "Hızla daha iyiye gidiyoruz ve gücümüz de var" diyen deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi: "Bireysel olarak bu kadar hata yapmamalıyız. 2. gol bireysel hata. 2-1 sonrası yine basithatadan 3. golü yedik. İlk yarı 3 kere bireysel hatadan gol yiyoruz. Oyunu daha domine edip hızlı oynamalıyız. Topudaha çok çevirip yardımcıkoşular yapmamızgerekir. Oyunun bütününde daha iyi olmalıyız. Deneyimli ve teknik kapasitesi yüksek bir takımız. Nasıl başladığımız değil nasıl bittiği önemli. Parça parça memnun olduklarım var ama bütünden memnun değilim."
FERENCVAROS'A DİŞ GEÇİREMİYORUZ
MACAR ekibine karşı Türk takımlarının yüzü bir türlü gülmedi. Ferencvaros'a F.Bahçe 1,Kocaelispor ise iki kez yenilirkendün de Trabzonspormağlup oldu. Toplamda 4 maçta da takımlarımız Ferencvaros'a karşı galibiyet elde edemedi.
YAZICI 1204 GÜN SONRA SAHADA
BORDO-MAVILILERIN kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, Ferencvaros deplasmanında kulübedeydi. Milli oyuncu ikinci yarının başında oyuna dahil olurken 1204 gün sonra da resmi maçta Trabzonspor forması giymiş oldu. Yusuf, Karadeniz ekibi ile en son resmi karşılaşmasını 24 Mayıs 2019'da 3-2 kazanılan Ç. Rize karşılaşmasında oynamıştı.
AVRUPALİGİ'NDEYOKUŞ AŞAĞI
Karadeniz temsilcisi, Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişata dün de 'dur' diyemedi. Bordomavililer Kasım 2014'te Metalist Kharkiv'i yenmesinin ardından bu turnuvada oynadığı 10 maçta 9 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken galibiyet elde edemedi.