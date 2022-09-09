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Giriş Tarihi: 9.9.2022

Fırtına tatsız başladı

5’te Nguen ile öne geçen Ferencvaros, 16’da 10 kişi kaldı. Traore ve Nguen’in (pen.) gollerine Gomez ve Umut yanıt verse de 87’de Yusuf’un golü VAR’a takılınca UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki ilk maçı puansız kapattık

AVCI: NASIL BİTTİĞİ ÖNEMLİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yapılan bireysel hatalara dikkat çekti. "Hızla daha iyiye gidiyoruz ve gücümüz de var" diyen deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi: "Bireysel olarak bu kadar hata yapmamalıyız. 2. gol bireysel hata. 2-1 sonrası yine basit hatadan 3. golü yedik. İlk yarı 3 kere bireysel hatadan gol yiyoruz. Oyunu daha domine edip hızlı oynamalıyız. Topu daha çok çevirip yardımcı koşular yapmamız gerekir. Oyunun bütününde daha iyi olmalıyız. Deneyimli ve teknik kapasitesi yüksek bir takımız. Nasıl başladığımız değil nasıl bittiği önemli. Parça parça memnun olduklarım var ama bütünden memnun değilim."

FERENCVAROS'A DİŞ GEÇİREMİYORUZ
MACAR ekibine karşı Türk takımlarının yüzü bir türlü gülmedi. Ferencvaros'a F.Bahçe 1, Kocaelispor ise iki kez yenilirken dün de Trabzonspor mağlup oldu. Toplamda 4 maçta da takımlarımız Ferencvaros'a karşı galibiyet elde edemedi.

YAZICI 1204 GÜN SONRA SAHADA
BORDO-MAVILILERIN kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, Ferencvaros deplasmanında kulübedeydi. Milli oyuncu ikinci yarının başında oyuna dahil olurken 1204 gün sonra da resmi maçta Trabzonspor forması giymiş oldu. Yusuf, Karadeniz ekibi ile en son resmi karşılaşmasını 24 Mayıs 2019'da 3-2 kazanılan Ç. Rize karşılaşmasında oynamıştı.

AVRUPA LİGİ'NDE YOKUŞ AŞAĞI
Karadeniz temsilcisi, Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişata dün de 'dur' diyemedi. Bordomavililer Kasım 2014'te Metalist Kharkiv'i yenmesinin ardından bu turnuvada oynadığı 10 maçta 9 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken galibiyet elde edemedi.

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Fırtına tatsız başladı
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