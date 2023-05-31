Fırtına zinciri kırdı!

Trabzonspor, deplasman fobisini yenmek için çıktığı Giresunspor karşısında 3 puanı 4 golle alıp kâbusa son verdi. Umut Bozok ve Bardhi'nin golleriyle soyunma odasına 2-0 önde giden bordo-mavililer, ikinci devrede de vites düşürmedi. Umut bir kez daha sahneye çıkıp golcülüğünü konuşturdu. Bakasetas da penaltıdan yolladığı füzeyle 4-0'ı buldu.Faruk Can Genç ve Bajic'in golleri, Trabzonspor'u uyandırdı. Farklı skorun da avantajıyla Bjelica'nın ekibi, sürprize izin vermedi.sezon Kasımpaşa'da gol kralı olan Umut Bozok, bu sezon beklentilerin uzağındaydı. Tecrübeli forvet, son haftalarda kendini buldu. Giresun karşısında bu sezon ilk kez bir maçta hem gol hem de asist katkısı verdi. Ayrıca MKE Ankaragücü karşılaşmasından sonra ikinci defa, 2 kez fileleri havalandırdTrabzonspor'un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı. Kasık üst bölgesinde ağrı hisseden kaptan, 61. dakikada yerini Muhammet Taha Tepe'ye bıraktı.22 yaşındaki eldiven, oyuna girdikten sonra filelerinde iki gol gördü.Yeşil-beyazlılar, küme düşme hattındaki rakiplerinden İstanbulspor'un, Adana Demirspor'a mağlup olmasını fırsata çeviremedi. Giresunspor, 34 puanda kaldı ve 35 puanlı İstanbulspor'un 1 de alacağı hükmen galibiyet bulunuyor.