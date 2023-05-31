Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Fırtına zinciri kırdı!
Giriş Tarihi: 31.5.2023

Fırtına zinciri kırdı!

YUNUS EMRE SEL
Fırtına zinciri kırdı!

Visca’nın ortasında kafayla fileleri havalandıran Umut Bozok, 4 dakika sonra Bardhi’ye asist yaptı, ikinci devrede de skoru 3-0’a getirdi. Bakasetas (pen.) farkı 4’e çıkarırken, Faruk ve Bajic’in golleri, Giresun’a yetmedi

Trabzonspor, deplasman fobisini yenmek için çıktığı Giresunspor karşısında 3 puanı 4 golle alıp kâbusa son verdi. Umut Bozok ve Bardhi'nin golleriyle soyunma odasına 2-0 önde giden bordo-mavililer, ikinci devrede de vites düşürmedi. Umut bir kez daha sahneye çıkıp golcülüğünü konuşturdu. Bakasetas da penaltıdan yolladığı füzeyle 4-0'ı buldu. Bu skor, Fırtına'ya rehavet getirdi. Faruk Can Genç ve Bajic'in golleri, Trabzonspor'u uyandırdı. Farklı skorun da avantajıyla Bjelica'nın ekibi, sürprize izin vermedi.




UMUT BOZOK KENDİNE GELDİ
Geçen sezon Kasımpaşa'da gol kralı olan Umut Bozok, bu sezon beklentilerin uzağındaydı. Tecrübeli forvet, son haftalarda kendini buldu. Giresun karşısında bu sezon ilk kez bir maçta hem gol hem de asist katkısı verdi. Ayrıca MKE Ankaragücü karşılaşmasından sonra ikinci defa, 2 kez fileleri havalandırd

UĞURCAN SAKATLANDI
Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı. Kasık üst bölgesinde ağrı hisseden kaptan, 61. dakikada yerini Muhammet Taha Tepe'ye bıraktı. Muhammet Taha bu sezon ligde üçüncü kez forma şansı buldu. 22 yaşındaki eldiven, oyuna girdikten sonra filelerinde iki gol gördü.

GİRESUN FIRSAT TEPTİ
Yeşil-beyazlılar, küme düşme hattındaki rakiplerinden İstanbulspor'un, Adana Demirspor'a mağlup olmasını fırsata çeviremedi. Giresunspor, 34 puanda kaldı ve 35 puanlı İstanbulspor'un 1 de alacağı hükmen galibiyet bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar
Çekmeköy ve Şile'de ilginç detay
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gözler Ankara'da olacak
Gürsel Tekin de CHP Genel Başkanlığı'na talip! Kılıçdaroğlu, 'Yola devam', İmamoğlu, 'değişim' dedi...
Türkiye o görüntülere büyük tepki göstermişti: “İtlere ekmek satmıyoruz!” hakaretine maruz kalan çocuk SABAH’a konuştu
CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım
SON DAKİKA | AK Parti'de kritik MYK! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Ömer Çelik'ten flaş açıklama
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Evde Kelebek Neden Olur? Evde Güve ve Küçük Kelebek Çıkması Neye İşarettir, Nereden Gelir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına zinciri kırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA