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Giriş Tarihi: 23.12.2023

Fırtına’da dev zirve

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’da dev zirve

Başkan Doğan ile teknik direktör Avcı, planlamaya son şeklini verecek. Stoper, orta saha ve forvet takviyesi bekleniyor ancak bu toplantı sonrası fikirler değişebilir

Trabzonspor'da bu sezon ortaya konan futbol, beklentileri karşılamadı. Bordo-mavili taraftarlar sık sık takımı eleştirirken, teknik direktör Abdullah Avcı da "Kadro kalitesini artırmalıyız" diyerek transfer gerektiğini vurguluyor. Bugün oynanacak Başakşehir karşılaşmasının ardından da planlama netleşecek. Avcı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maç sonrası ara dönemde bir araya gelecek. Tecrübeli hocanın; stoper, orta saha ve forvet hattına takviye beklediği, bütçe ile yabancı kontenjanına bağlı olarak daha fazla transfer de talep edebileceği öğrenildi. Takımdaki bazı oyunculara gelmesi muhtemel transfer teklifleri ile gönderilecek oyuncularla ilgili de kararın netleşmesi bekleniyor.

ABDÜLKADIR BELİRSİZLİĞİ
İstanbulspor maçında yaşadığı ağrı nedeniyle kenara gelen Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde minimal ödem tespit edildi. Trabzonspor'un milli oyuncusunun bugün kadroda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak.

YENİ HEDEF BAŞAKŞEHİR
Bu sezon İstanbul kulüpleriyle oynadığı 7 maçta sadece 1 kez kaybeden ve 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, iyi istatistiğini sürdürmek için bugün Papara Park'ta Başakşehir'i ağırlayacak. Bordo-mavililer, saat 19.00'da başlayacak mücadelede galibiyeti alıp, güven tazelemek istiyor.

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Fırtına’da dev zirve
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