Fırtına’da dev zirve

Trabzonspor'da bu sezon ortaya konan futbol, beklentileri karşılamadı. Bordo-mavili taraftarlar sık sık takımı eleştirirken, teknik direktör Abdullah Avcı dadiyerek transfer gerektiğini vurguluyor. Bugün oynanacak Başakşehir karşılaşmasının ardından da planlama netleşecek. Avcı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maç sonrası ara dönemde bir araya gelecek. Tecrübeli hocanın; stoper, orta saha ve forvet hattına takviye beklediği,öğrenildi. Takımdaki bazı oyunculara gelmesi muhtemel transfer teklifleri ile gönderilecek oyuncularla ilgili de kararın netleşmesi bekleniyor.İstanbulspor maçında yaşadığı ağrı nedeniyle kenara gelen Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde minimal ödem tespit edildi. Trabzonspor'un milli oyuncusunun bugün kadroda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak.Bu sezon İstanbul kulüpleriyle oynadığı 7 maçta sadece 1 kez kaybeden ve 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, iyi istatistiğini sürdürmek için bugün Papara Park'ta Başakşehir'i ağırlayacak. Bordo-mavililer, saat 19.00'da başlayacak mücadelede galibiyeti alıp, güven tazelemek istiyor.