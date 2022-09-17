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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Fırtına’da kap yağmuru

Fırtına’da kap yağmuru
Trabzonspor'da dün transfer açıklamaları günüydü. Teknik direktör Abdullah Avcı ve 6 oyuncu ile anlaşma sağlandı. İşte detaylar:
-ABDULLAH AVCI: Şampiyonluk apoletli teknik adam ile 3 yıl sözleşme uzatılırken Avcı'nın bu sezon 25 milyon TL alacağı, her sezon TÜFE+ÜFE oranına göre zam alacağı duyuruldu.
-UĞURCAN ÇAKIR: Kaptan, 2027 yılına kadar bordo-mavililerde kalırken her sezon için 20 milyon TL kazanacağı belirtildi.
-UMUT BOZOK: Bonservisi için Lorient'e 2 milyon Euro ödenen Umut Bozok, 2022-2023'te 26 milyon 250 bin TL, 2023-2024'te 31 milyon 500 bin TL ve 2024-2025'te 36 milyon 750 bin TL kazanacak.
-YUSUF YAZICI: Lille'den 500 bin Euro'ya kiralanan Yusuf, bu sezon 25 milyon TL alacak.
-SERKAN ASAN: 2026'ya kadar kontratı olan sağ bek oyuncusu yıllık 4 milyon 500 bin TL alacak.
-MUHAMMET TAHA TEPE: Sözleşmesi 31 Mayıs 2027'ye kadar uzatılan kaleci Muhammet Taha Tepe'ye her sezon 3 milyon 500 bin TL ödenecek.
-DJANINY: 31 Mayıs 2025'e kadar kontrat yenilenen Yeşil Burun Adalı oyuncu her sezon 1.6 milyon Euro alacak.

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Fırtına’da kap yağmuru
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