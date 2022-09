Fırtına’da kap yağmuru

Trabzonspor'dadün transfer açıklamaları günüydü. Teknik direktör Abdullah Avcı ve 6 oyuncu ile anlaşma sağlandı.Şampiyonluk apoletli teknik adam ile 3 yıl sözleşme uzatılırken Avcı'nın bu sezon 25 milyon TL alacağı, her sezon TÜFE+ÜFE oranına göre zam alacağı duyuruldu.Kaptan, 2027 yılına kadar bordo-mavililerde kalırken her sezon için 20 milyon TL kazanacağı belirtildi.Bonservisi için Lorient'e 2 milyon Euro ödenen Umut Bozok, 2022-2023'te 26 milyon 250 bin TL, 2023-2024'te 31 milyon 500 bin TL ve 2024-2025'te 36 milyon 750 bin TL kazanacak.Lille'den 500 bin Euro'ya kiralanan Yusuf, bu sezon 25 milyon TL alacak.2026'ya kadar kontratı olan sağ bek oyuncusu yıllık 4 milyon 500 bin TL alacak.Sözleşmesi 31 Mayıs 2027'ye kadar uzatılan kaleci Muhammet Taha Tepe'ye her sezon 3 milyon 500 bin TL ödenecek.31 Mayıs 2025'e kadar kontrat yenilenen Yeşil Burun Adalı oyuncu her sezon 1.6 milyon Euro alacak.