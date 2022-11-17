Fırtına’dan Brezilya çıkarması

Trabzonspor'da yönetim kurulu ile teknik ekip, ara transfer döneminde çok fazla ismi kadroya katmama noktasında hemfikir oldu. AncakBu doğrultuda Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi'nden belirlenen bir isim, Brezilya'ya gitti. Yaklaşık 10 gün burada kalan yetkili, birçok karşılaşmayı izledi ve oyuncular hakkında daha önce alınan notlara eklemeler yaptı. Trabzonspor'da sezon başında da Brezilyalı birçok isim gündeme gelmiş ancak transferleri gerçekleşmemişti. Bu arada bordo- mavililer,TRABZONSPOR'DA sakatlığını atlatan Bruno Peres, lisansının tekrar aktif hale getirilmesi için ligin ikinci yarısını bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da idmanlardaki performansından memnun olduğu Brezilyalı sağ bekin takımda tutulmasını istediğini yönetime iletti.