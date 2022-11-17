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Giriş Tarihi: 17.11.2022

Fırtına’dan Brezilya çıkarması

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’dan Brezilya çıkarması

Trabzonspor scout ekibi, devre arasında olası transfer planlamasında rol oynaması için Güney Amerika ülkesine gidip birçok mücadele izledi

Trabzonspor'da yönetim kurulu ile teknik ekip, ara transfer döneminde çok fazla ismi kadroya katmama noktasında hemfikir oldu. Ancak az ve öz olarak yapılmaya çalışılacak transferlerde hata olmaması için de isimleri daha önceden belirlenen birçok oyuncunun, canlı olarak da izlenmesi için çaba gösterilecek. Bu doğrultuda Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi'nden belirlenen bir isim, Brezilya'ya gitti. Yaklaşık 10 gün burada kalan yetkili, birçok karşılaşmayı izledi ve oyuncular hakkında daha önce alınan notlara eklemeler yaptı. Trabzonspor'da sezon başında da Brezilyalı birçok isim gündeme gelmiş ancak transferleri gerçekleşmemişti. Bu arada bordo- mavililer, 21 Kasım'da toplanacak ve Trabzon'da yapılacak idmanların ardından 29 Kasım'da Antalya kampı başlayacak.

PERES GÖZE GİRDİ
TRABZONSPOR'DA sakatlığını atlatan Bruno Peres, lisansının tekrar aktif hale getirilmesi için ligin ikinci yarısını bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da idmanlardaki performansından memnun olduğu Brezilyalı sağ bekin takımda tutulmasını istediğini yönetime iletti. Peres'in tescil edilmesi için en az bir oyuncunun ayrılması gerekiyor.

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Fırtına’dan Brezilya çıkarması
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