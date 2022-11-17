Fırtına’dan Brezilya çıkarması

Trabzonspor scout ekibi, devre arasında olası transfer planlamasında rol oynaması için Güney Amerika ülkesine gidip birçok mücadele izledi
Trabzonspor'da yönetim kurulu ile teknik ekip, ara transfer döneminde çok fazla ismi kadroya katmama noktasında hemfikir oldu. Ancak az ve öz olarakyapılmaya çalışılacak transferlerdehata olmaması için de isimleri dahaönceden belirlenen birçok oyuncunun,canlı olarak da izlenmesiiçin çaba gösterilecek. Bu doğrultuda Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi'nden belirlenen bir isim, Brezilya'ya gitti. Yaklaşık 10 gün burada kalan yetkili, birçok karşılaşmayı izledi ve oyuncular hakkında daha önce alınan notlara eklemeler yaptı. Trabzonspor'da sezon başında da Brezilyalı birçok isim gündeme gelmiş ancak transferleri gerçekleşmemişti. Bu arada bordo- mavililer, 21 Kasım'da toplanacak veTrabzon'da yapılacak idmanların ardından29 Kasım'da Antalya kampı başlayacak.
PERES GÖZE GİRDİ
TRABZONSPOR'DA sakatlığını atlatan Bruno Peres, lisansının tekrar aktif hale getirilmesi için ligin ikinci yarısını bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da idmanlardaki performansından memnun olduğu Brezilyalı sağ bekin takımda tutulmasını istediğini yönetime iletti. Peres'in tesciledilmesi için en az bir oyuncununayrılması gerekiyor.