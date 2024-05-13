Fırtına’dan güç gösterisi

Karşılaşma, Trabzonspor adına adeta golle başladı. 6. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Mücahit Serbest'in sağından filelere gitti: 1-0.7. dakikada Coly'nin ayağının kaymasıyla Visca topu kontrol ederek Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcu, ceza alanında yakın mesafeden sert vuruşuyla kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 49. dakikada Visca üçüncü asistini yaparken sağ bek Meunier ceza sahası içerisinde buluştuğu topu düzgün vuruşla filelere gönderdi: 3-0.Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Edin Visca, dün akşam Onuachu ile birlikte maçın yıldızıydı. Bosna Hersekli oyuncu, atılan üç golün de asistini yapan isim oldu. 34 yaşındaki sağ kanat, bu sezon Süper Lig'de toplamda 10. gol pasını verdi. 4 kez de ağları sarsan Visca, skora 14 kez katkı sağladı.