Fırtına’dan olay hamle!

Trabzonspor'da ara transfer dönemi içerisinde öncelik, kadrodaki oyuncuları göndermek üzere kuruldu. Maaş bütçesini düşürmek isteyen bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim kurulundan özellikle sağ kanat ve hücum hattı için takviye istedi.Geçtiğimiz sezonda da ismi gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 1999 doğumlu oyuncu için kulübü Molde ile ilk temas kuruldu.Trabzonspor'un satın alma opsiyonu ile kiralamak için başlattığı görüşmelerde genç futbolcunun da uzun zamandır takımından ayrılmaya sıcak bakmasının etkisinin yüksek olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği veraporu verdiği bilinirken, yönetimin kısa süre içinde transferi tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.NORVEÇ Milli Takımı formasını iki kez giyen 1.75 boyundaki Ola Brynhildsen, 2021'de Konferans Ligi eleme turunda Molde formasıyla Trabzonspor'a karşı oynamış ve 2 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.