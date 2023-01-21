Fırtına’dan olay hamle!

Trabzonspor'da ara transfer dönemi içerisinde öncelik, kadrodaki oyuncuları göndermek üzere kuruldu. Maaş bütçesini düşürmek isteyen bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim kurulundan özellikle sağ kanat ve hücum hattı için takviye istedi. Orijinal mevkii sol kanat olmasınarağmen sağ kanat ve santrfor olarakda görev yapabilen Norveçli OlaBrynhildsen, bu bölge için düşünülenisimlerin başında yer alıyor. Geçtiğimiz sezonda da ismi gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 1999 doğumlu oyuncu için kulübü Molde ile ilk temas kuruldu.
ABDULLAH AVCI RAPORUNU SUNDU, BEKLİYOR
Trabzonspor'un satın alma opsiyonu ile kiralamak için başlattığı görüşmelerde genç futbolcunun da uzun zamandır takımından ayrılmaya sıcak bakmasının etkisinin yüksek olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği ve "Top tekniği ve bitiriciliğiüst düzeyde. Her iki kanatta da görev alabiliyor.İhtiyacımız olan bir oyuncu" raporu verdiği bilinirken, yönetimin kısa süre içinde transferi tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.
TRABZON'A 2 GOL ATTI!
NORVEÇ Milli Takımı formasını iki kez giyen 1.75 boyundaki Ola Brynhildsen, 2021'de Konferans Ligi eleme turunda Molde formasıyla Trabzonspor'a karşı oynamış ve 2 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.