Fırtınalara göğüs geriyor!

Göztepe (2-1) ve F.Bahçe'ye (3-2) uzatma anlarında mağlup olan Trabzonspor, zor günlerden geçerken kaptan Uğurcan Çakır performansıyla mest ediyor. Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak bordomavililerde milli eldiven, geride kalan haftalarda ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olarak dikkat çekiyor. 28 yaşındaki file bekçisi, %80'lik kurtarış karnesiyle zirveyi domine ediyor.