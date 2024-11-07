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Giriş Tarihi: 7.11.2024

Fırtınalara göğüs geriyor!

28 yaşındaki kaleci, defans hattında yaşanan bütün zafiyetlere rağmen %80 kurtarış karnesiyle ligin en iyisi

YUNUS EMRE SEL
Fırtınalara göğüs geriyor!
Göztepe (2-1) ve F.Bahçe'ye (3-2) uzatma anlarında mağlup olan Trabzonspor, zor günlerden geçerken kaptan Uğurcan Çakır performansıyla mest ediyor. Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak bordomavililerde milli eldiven, geride kalan haftalarda ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olarak dikkat çekiyor. 28 yaşındaki file bekçisi, %80'lik kurtarış karnesiyle zirveyi domine ediyor. Maç başına 4.4 kurtarışa imza atan Uğurcan, savunma zafiyetleri yaşayan takımda sürekli baskı altında kalmasına rağmen 1.1 gol yeme ortalamasıyla başarılı bir grafik çizdi.
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Fırtınalara göğüs geriyor!
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