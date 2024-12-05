Fırtına’nın büyük derdi top kayıpları

Süper Lig'de 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, topladığı 15 puanla en az kazandığı dönemi yaşıyor. Geçen sezon aynı süreçte hanesine 23 puan yazdıran bordo-mavililer; Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'de son iki sezonda en üst kademede mücadele etmiş 98 takım içinde yaşadığı düşüşle Avrupa'nın en kötü 12'nci takımı oldu.
Listede Süper Lig'in dibini gören Adana Demirspor'un bulunduğu listenin 3. sırasında Hatayspor, 7'nci basamağında Kayserispor yer aldı.
AVRUPA'DA 5 NUMARADA
Trabzonspor'un yaşadığı bu düşüşün arkasında yaptığı top kayıpları yatıyor.
Geçtiğimiz
sezona göre kadrosunu değiştiren
ve birlikte oynama alışkanlığı
olmayan oyuncu grubuyla
mücadele eden Karadeniz ekibi, bu değerde Süper Lig'in en kötüsü oldu. Avrupa'da ise 5 numarada kendini buldu.
SOLDA KRİZ VAR!
Kasımpaşa
maçı öncesi Trabzon'da sol bek Eren Elmalı ve Arif Boşluk sakatlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Borna Barisic'e 'hazır ol' talimatı verdi. Ayrıca takıma U19'dan sol bek Bican Tibukoğlu dahil edildi.