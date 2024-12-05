Fırtına’nın büyük derdi top kayıpları

Süper Lig'de 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, topladığı 15 puanla en az kazandığı dönemi yaşıyor. Geçen sezon aynı süreçte hanesine 23 puan yazdıran bordo-mavililer; Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'deListede Süper Lig'in dibini gören Adana Demirspor'un bulunduğu listenin 3. sırasında Hatayspor, 7'nci basamağında Kayserispor yer aldı.Trabzonspor'un yaşadığıGeçtiğimizsezona göre kadrosunu değiştirenve birlikte oynama alışkanlığıolmayan oyuncu grubuylamücadele edenmaçı öncesi Trabzon'da sol bek Eren Elmalı ve Arif Boşluk sakatlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Borna Barisic'e 'hazır ol' talimatı verdi. Ayrıca takıma U19'dan sol bek Bican Tibukoğlu dahil edildi.