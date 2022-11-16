Fırtına’nın çilingiri Bakasetas

LİGİN geride kalan bölümünde Trabzonspor adına ön plana çıkan isim Anastasios Bakasetas'tı. 29 yaşındaki 10 numara, bordo-mavililerin oynadığı 13 maçın yüzde 50'sinde görev yaparken 4 gol ve 3 asist üretip skora en fazla katkı sağlayan (7) futbolcu oldu. Yunan yıldızı 4 gol ve 1 asistle Trezeguet takip etti. Bakasetas aynı zamanda maç başı 3.5'la rakip kaleye en fazla şut gönderen isim durumunda. Trezeguet 3.4, Gomez de 1.5 şut ortalamasına sahip. İsabetli şutta zirve, 1.4 ortalama ile Trezeguet'ye ait. Bordo-mavili takımda 167 dakikada bir ağları sarsan Bardhi, en sık gol atan oyuncu konumunda. Serbest vuruştan gol bulamayan Trabzonspor'da en çok gol kaçıran futbolcu ise 3 kezle Djaniny.