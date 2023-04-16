Fırtına’nın kozu Gomez

Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Beşiktaş'a sürpriz bir oyun hazırlıyor. Teknik direktör İhsan Derelioğlu,diyerek futbolcuları agresif bir oyun benimsemeye teşvik ediyor. Bordomavili takımın zorlu maçta en önemli kozu golcüsü Maxi Gomez olacak.'a karşı attı. Büyük takımlara karşı çok daha iyi bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki santrfor,Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak meydana gelmişti. Bu nedenle Beşiktaş maçında oynama ihtimali düşük gözüken 23 yaşındaki orta saha, büyük bir fedakârlık örneği göstererek şiddetli ağrılarına rağmen iğneyle de olsa sahaya çıkmak istediğini söyledi. İdmanlarda kendisini deneyen genç oyuncunun, normalde en az 2 ila 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması beklenirken sağlık kuruluyla yapacağı değerlendirme sonucunda durumuna maç günü karar verilecek.İSKENDER GÜNENKaostan çıkış fırsatı olacakŞampıyonluktasöz sahibi olabilmesi için Beşiktaş, mutlak 3 puan almak zorunda. Trabzonspor içinse haftalardır giden kötü gidişe dur diyebilme maçı. Uzun zamandan sonra ilk kez Beşiktaş, karşılaşmanın favorisi. Maç Trabzonspor'un sahasında oynansa da her iki takımın son form durumlarını düşündüğümüzde galibiyete yakın taraf Beşiktaş olarak görülüyor.Maçın kaderini orta saha oyuncuları tayin edecek.