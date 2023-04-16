Fırtına’nın kozu Gomez

Büyük takımlara karşı coşan Uruguaylı yıldız, Beşiktaş karşısında Trabzonspor’un en önemli silahı olacak
Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Beşiktaş'a sürpriz bir oyun hazırlıyor. Teknik direktör İhsan Derelioğlu, "Taraftarımızla savaşacağız,taraftarımızla kazanacağız" diyerek futbolcuları agresif bir oyun benimsemeye teşvik ediyor. Bordomavili takımın zorlu maçta en önemli kozu golcüsü Maxi Gomez olacak. Busezon ligde sadece 5 kez ağları sarsanUruguaylı yıldız, bu 5 golün 3'ünüBeşiktaş,F.Bahçe veGalatasaray'a karşı attı. Büyük takımlara karşı çok daha iyi bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki santrfor, bu akşam Trabzon'unen önemli silahı olacak.Trezeguet ve Markovic topuileride Gomez ile daha çokbuluşturmaya çalışacak.
ÖMÜR OYNAMAK İSTİYOR
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak meydana gelmişti. Bu nedenle Beşiktaş maçında oynama ihtimali düşük gözüken 23 yaşındaki orta saha, büyük bir fedakârlık örneği göstererek şiddetli ağrılarına rağmen iğneyle de olsa sahaya çıkmak istediğini söyledi. İdmanlarda kendisini deneyen genç oyuncunun, normalde en az 2 ila 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması beklenirken sağlık kuruluyla yapacağı değerlendirme sonucunda durumuna maç günü karar verilecek.
BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN
Kaostan çıkış fırsatı olacak
Şampıyonluktasöz sahibi olabilmesi için Beşiktaş, mutlak 3 puan almak zorunda. Trabzonspor içinse haftalardır giden kötü gidişe dur diyebilme maçı. Uzun zamandan sonra ilk kez Beşiktaş, karşılaşmanın favorisi. Maç Trabzonspor'un sahasında oynansa da her iki takımın son form durumlarını düşündüğümüzde galibiyete yakın taraf Beşiktaş olarak görülüyor. Trabzonspor, kaostan kurtulma ve bir çıkışyakalamak adına sahaya çıkacaktır. Maçın kaderini orta saha oyuncuları tayin edecek.