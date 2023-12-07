Fırtına’nın kupa keyfi

Maçın başında Fountas ile perdeyi açan bordo-mavililere, Verheydt’in golüyle 1. Lig ekibi soğuk duş etkisi yarattı. Ancak Enis Destan ve Bakasetas sahne alıp işi bitirdi
Bu galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, adını 5. tura yazdırdı
ENİS 11'DE DESTAN YAZIYOR
Bakasetas'ınpasını güzel kontrol edip şık bir şekilde bitiren Enis Destan, ağları sarsıp farkını gösterdi. Forma giydiği 13 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle oynayan 21 yaşındaki golcü, ilk 11'de sahaya çıktığı ikinci karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı (Kasımpaşa ve Çorum FK).
ŞANS BULDU GOLÜNÜ ATTI! Lİgde istediği kadar forma şansı bulamayan Taxiarchis Fountas, kupada ayağına gelen fırsatı boş geçmedi. Yunan kanat oyuncusu, Visca'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topta bu sezonki ilk golünü attı.
ÜÇ GOLDE DE ADI VAR
Trabzonspor'un ilk iki golünde verdiği paslarla belirleyici olan Bakasetas, 61. dakikada ağları da bularak maça damgasını vurdu. Enis'in kalecidendönen kafasını iyi takip ederektamamlayan Yunan orta saha, 64. dakikada yerini Bardhi'ye bıraktı.