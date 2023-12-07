Fırtına’nın kupa keyfi

Bu galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, adını 5. tura yazdırdıBakasetas'ınpasını güzel kontrol edip şık bir şekilde bitiren Enis Destan, ağları sarsıp farkını gösterdi. Forma giydiği 13 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle oynayan 21 yaşındaki golcü, ilk 11'de sahaya çıktığı ikinci karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı (Kasımpaşa ve Çorum FK).istediği kadar forma şansı bulamayan Taxiarchis Fountas, kupada ayağına gelen fırsatı boş geçmedi. Yunan kanat oyuncusu, Visca'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topta bu sezonki ilk golünü attı.Trabzonspor'un ilk iki golünde verdiği paslarla belirleyici olan Bakasetas, 61. dakikada ağları da bularak maça damgasını vurdu.Yunan orta saha, 64. dakikada yerini Bardhi'ye bıraktı.