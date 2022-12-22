Fırtına’nın Ünüvar!

sezon başında Ajax'tan kiraladığı Naci Ünüvar, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11'de sahaya çıkarken, 2 gol birden attı. Samsunspor karşısında sahaya sürpriz bir kadro süren Abdullah Avcı,Naci'yi, Visca'nın yokluğunda sol kanatta görevlendirdi. Defans hattında Bartra'yı oynatan tecrübeli çalıştırıcı, savunmanın sağında Hüseyin'in yerine Larsen'i, Siopis'in yoklunda ğunda ise orta sahada Doğucan'a görev verdi.Trabzonspor kariyerindeki ilk gollerini Samsunspor'a atan Naci, karşılaşma sonrası mutluydu. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik ve sonuçlarını sahada gördük. Fenerbahçe maçında bundan iyisini yapmamız lazım. Her şeyi kazanmak istiyoruz. Geçen sene Süper Kupa ve ligi kazanmıştık. Bu sene de neden olmasın" diye konuştu.Crystal Palace ve Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçlarında birer gol atan Umut Bozok, seriye kupada da devam etti. 26 yaşındaki golcü, ligde 9 karşılaşmada 388 dakika süre alırken 2 gol atmıştı. Mücadele sonrası, "Kupa bizim için çok önemli. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Umarım gelecek sene Süper Lig'de onlara karşı oynarız. Bizim için, camia için Fenerbahçe maçı önemli. Final değil ama önemli" dedi.