Fırtına’ya 6 yeni isim

Trabzonspor'un yarın başlayıp, 1 Aralık'ta yapılacak olan Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi seçime tek aday olarak girecek mevcut Başkan Ertuğrul Doğan, belirlenen tarihte Divan Genel Kurulu'na yeni yönetim kurulu listesini sundu.
Doğan'ın yönetim kurulu listesinde 3 asil-3 yedek
olmak üzere toplamda 6 isim değişirken 15 kişiyle ise yeni dönemde de 'devam' dedi. Faruk Hacıhaliloğlu, Ahmet Beşir ve Yahya Karahasan asil listeden, Ceyhun Eskici, Mustafa Atmaca, Selim Burak Özdemir ise yedek listeden yönetim kuruluna giremedi. Bu isimlerin yerine asilde iş insanları Murat İskender, Semih Hekimoğlu ve sunucu Gözde Atasoy
, yedekte ise Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi ve Mustafa Cem Aşık yer aldı.
İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN LİSTESİ
BAŞKAN ADAYI
Ertuğrul DOĞAN
ASIL LİSTE
Zeyyat KAFKAS Ali Haydar GEDİKLİ Sami KARAMAN Kemal ERTÜRK Serkan KILIÇ Nevzat KAYA Taner Fikret SARAL Coşkun ÖZTÜRK İbrahim ŞAHİNKAYA Derviş KÖZ Birhan Emre YAZICI Murat İSKENDER Gözde ATASOY Semih HEKİMOĞLU
YEDEK LİSTE
Hüseyin EKŞİ Ali BEYAZLI Fatih SOLAK İmdat YILMAZ Serkan Neşat SOYLU Rıfat ÇEBİ Mustafa Cem AŞIK