Fırtına’ya 6 yeni isim

Trabzonspor'un yarın başlayıp, 1 Aralık'ta yapılacak olan Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi seçime tek aday olarak girecek mevcut Başkan Ertuğrul Doğan, belirlenen tarihteDoğan'ın yönetim kurulu listesindeolmak üzere toplamda 6 isim değişirken 15 kişiyle ise yeni dönemde de 'devam' dedi. Faruk Hacıhaliloğlu, Ahmet Beşir ve Yahya Karahasan asil listeden, Ceyhun Eskici, Mustafa Atmaca, Selim Burak Özdemir ise yedek listeden yönetim kuruluna giremedi. Bu isimlerin yerine asilde, yedekte ise Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi ve Mustafa Cem Aşık yer aldı.Ertuğrul DOĞANZeyyat KAFKAS Ali Haydar GEDİKLİ Sami KARAMAN Kemal ERTÜRK Serkan KILIÇ Nevzat KAYA Taner Fikret SARAL Coşkun ÖZTÜRK İbrahim ŞAHİNKAYA Derviş KÖZ Birhan Emre YAZICI Murat İSKENDER Gözde ATASOY Semih HEKİMOĞLUHüseyin EKŞİ Ali BEYAZLI Fatih SOLAK İmdat YILMAZ Serkan Neşat SOYLU Rıfat ÇEBİ Mustafa Cem AŞIK