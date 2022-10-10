Fırtına’ya zirve fırsatı

Geçen sezon 9. haftada lider olup şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, hedefini belirledi. Bordo-mavili takım, bugün sahasında oynayacağı karşılaşmada Kasımpaşa'yı mağlup eder; Başakşehir de kendi evinde Sivasspor'a takılırsa Süper Lig'de maç fazlasıyla ilk sıraya oturacak
Geçen sezon ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenip zirveye yükselen ve bir daha koltuktan inmeyen Trabzonspor, bu sezon yine aynı hedefi kovalıyor. Üstsırada yer alanAdana Demirsporve Konyaspor'unpuan kaybetmeleri,17 puanı bulunanGalatasaray'ında haftayı bay geçecek olmasıliderlik şansını doğurdu.
ÖZ GÜVEN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Trabzonspor bu akşam Kasımpaşa karşısında 3 puanı almayı başarır; aynı saatte oynanacak olan maçta 17 puanı bulunan Başakşehir ise Sivasspor'a takılırsa Karadeniz ekibi 19 puanla zirveye çıkacak. Maç fazlasıyla da olsa liderliğeyükselmek Trabzonspor'unöz güvenini artırıpgelecek haftalar için de camiayamoral verecek.
REKORA BİR MAÇ KALDI
Bordo-mavililer Kasımpaşa'yı mağlup etmesi durumunda iç sahadaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkaracak ve 26 yıl sonra tarihindeki en uzun serisini yakalayacak. Taraftarının huzurunda en son 580 gün önce kaybeden Fırtına, rakibini devirerek yeni bir rekor kırmayı hedefliyor. Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait bulunuyor.