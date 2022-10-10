Fırtına’ya zirve fırsatı

Geçen sezon ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenip zirveye yükselen ve bir daha koltuktan inmeyen Trabzonspor, bu sezon yine aynı hedefi kovalıyor.Trabzonspor bu akşam Kasımpaşa karşısında 3 puanı almayı başarır; aynı saatte oynanacak olan maçta 17 puanı bulunan Başakşehir ise Sivasspor'a takılırsa Karadeniz ekibi 19 puanla zirveye çıkacak.Bordo-mavililer Kasımpaşa'yı mağlup etmesi durumunda iç sahadaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkaracak ve 26 yıl sonra tarihindeki en uzun serisini yakalayacak. Taraftarının huzurunda en son 580 gün önce kaybeden Fırtına, rakibini devirerek yeni bir rekor kırmayı hedefliyor. Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait bulunuyor.